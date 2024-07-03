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Бесплатные автобусы перевозят участников фестиваля «Лето. Музыка. Музей»

03 июля 2024, 16:56
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Автобусы Мострансавто начали бесплатно перевозить участников и зрителей музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.


«Шаттлы курсируют с 3 по 7 июля от железнодорожных станций «Истра» и «Ново-Иерусалимская» к музею «Новый Иерусалим» и обратно. Автобусы ходят по будням с 17:30 до 23:30, а в выходные – с 15:00 до 22:00. Концерты проходят на открытом воздухе с видом на Ново-Иерусалимский монастырь. В этом году фестиваль посвящён «Русским сезонам» великого импресарио Сергея Дягилева», – говорится в сообщении.
Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Названы участники VII Фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

В Истре летом состоится VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
#культура
#искусство
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#минтранс мо
#автобусы
#московская область
В Подмосковье стартуют конкурсы на соискание двух литературных премий
03 июля 2024, 16:04

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Конкурсы на соискание главных литературных премий Московской области начинается в регионе — премии имени Роберта Рождественского за поэзию и премии имени М.М. Пришвина за художественную прозу и публицистику, сообщает пресс-служба Минкультутризма Подмосковья.
«Премия имени М.М. Пришвина присуждается по номинациям «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения». Тексты должны быть посвящены любви к родному краю и быть образцом высокой нравственности и духовности», — говорится в сообщении.
Премия имени Роберта Рождественского вручается в номинациях «Поэтический дебют» и «Зрелое перо». Для соискателей «Поэтического дебюта» есть возрастные ограничения: авторы должны быть не моложе 14 и не старше 35 лет.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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#литература
#минкульттуризма мо
#московская область
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В Подмосковье проведут фестиваль керамики «Гжельфест»
03 июля 2024, 14:36

Фото: iStock/Alla chesnokova

Фестиваль народных гончарных промыслов «Гжельфест» проведут в селе Речицы Раменского городского округа в субботу, 6 июля, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Для гостей фестиваля организуют конкурсы, проведут насыщенную игровую программу, мастер-классы по гончарному искусству и росписи керамических изделий и концерт, в котором примут участие творческие коллективы и артисты Раменского округа», — говорится в сообщении.
На фестивальной площадке будут работать гастрономическая ярмарка и выставка Раменского историко-художественного музея. Кроме того, все желающие смогут прямо с праздника отправить друзьям гжельскую открытку — для этого будет открыта специальная почта «С любовью из Гжели».

Развлекательная программа фестиваля начнётся в 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

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#гжель
#фестиваль
#культура
#раменский городской округ
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В Подмосковье наградили победителей поэтического флешмоба ко Дню Победы
02 июля 2024, 22:41

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Победители флешмоба #СлогПобеды 2024 получили награды. Их вручили участники Молодёжного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области Ирины Фаевской, сообщили в пресс-службе её аппарата.
Совет по традиции проводит патриотическую акцию в честь 9 Мая каждый год. Участники флешмоба снимают и монтируют видеоролики, в которых читают любимые стихи поэтов военного времени.
«Объединять нашу молодёжь через поэзию, особенно в память о великом подвиге, очень важно. Задача участников - не только создать красивое видео, но и передать смысл стихов о войне. Акция получила хороший отклик и стала доброй традицией», – рассказала Фаевская.
Участникам флешмоба вручили подарки от подмосковного омбудсмена. Также ребята провели правовую викторину. Участники узнали много нового о правах молодёжи и об институте уполномоченного по правам человека.

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Участники праздника «Русский двор» в Серпухове изучили традиции гостеприимства
02 июля 2024, 20:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове провели семейный праздник «Русский двор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Серпухов погрузился в атмосферу русского гостеприимства. Мероприятие проходило на Бульваре 65 лет Победы. Гостей порадовали живым концертом, конкурсами и народными играми. А мастер-классы позволили всем желающим погрузиться в творчество и унести с собой сувениры на память о празднике», – говорится в сообщении.
На ярмарке предлагался широкий выбор изделий ручной работы, а в фотозоне можно было запечатлеть самые яркие моменты.

Как отметили в администрации, «Русский двор» собрал вместе людей разных возрастов и интересов, чтобы они смогли осознать красоту и традиции русской культуры.

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#московская область
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Воробьёв назвал главные мероприятия губернаторской программы «Лето в Подмосковье»
02 июля 2024, 16:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье развивают событийный туризм.
Музыкальные, литературные, театральные и гастрономические фестивали каждый год привлекают в регион всё больше участников и гостей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Впереди ещё два месяца лета и насыщенная программа разноплановых мероприятий. Уже завтра в «Новом Иерусалиме» в Истре стартует фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Зрители услышат под открытым небом произведения Рахманинова, Римского-Корсакова, Прокофьева, Дебюсси. Изюминкой, как и в прошлом году, станет выступление артистов Большого театра», – отметил глава региона.
Он напомнил, что в августе в Горках Ленинских в 10-й раз состоится одно из главных open-air событий страны – «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана.

«А на гастрономическом фестивале на территории Истринской сыроварни лучшую продукцию представят более 350 фермеров и ремесленников. Мы серьёзно готовимся к каждому мероприятию, чтобы в Подмосковье можно было с комфортом отдохнуть и получить приятные впечатления», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

VII музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году будет посвящён «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Он пройдёт на территории одного из крупнейших музеев страны с 3 по 7 июля. На этот раз на сцене под открытым небом выступят Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр и Большой театр России.

20 и 21 июля под руководством народного артиста России Евгения Миронова состоится такое культурное событие, как «ДОСТОЕВСКИЙ. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Желающие посетят места, связанные с жизнью великого русского писателя. Гвоздём театральной программы станет спектакль «Бедные люди» с Мироновым и Юлией Хлыниной при участии симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Истринской сыроварне Олега Сироты со 2 по 4 августа гостей примет традиционный гастрономический фестиваль. На нём будут организованы ярмарка фермерских продуктов и товаров ремесленного промысла, экскурсии по сыроварне, развлекательная программа. Гастрофест соберёт сыроваров и ремесленников со всей России, а также десятки тысяч посетителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17-18 августа состоится фестиваль «Джазовые сезоны». Он соберёт лучших российских и зарубежных музыкантов. Это, в частности, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и прославленный Московский джазовый оркестр.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В последний день лета в Сергиевом Посаде состоится завершающее выступление фестиваля мотокультуры «Мотофристайл». Он организован самым титулованным райдером России, уроженцем подмосковной Коломны Алексеем Колесниковым. Ранее в Зарайске, Дмитрове, Серпухове и Коломне сложные трюки на мотоциклах и багги увидели 16 тыс. человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

7 сентября состоится гала-концерт с участием финалистов фестиваля «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. В ходе отборочного тура 78 тыс. человек могли посмотреть выступления лучших танцевальных коллективов Московской области в разных уголках Подмосковья.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До середины августа в новом пространстве Серпуховского историко-художественного музея – бывшем «Каретном сарае» – работает выставка «Маковские. Константин и Владимир». В экспозиции – более 80 работ из собраний музеев всей страны, а также частных коллекций.

4 июля там открывается выставка, посвященная творчеству одного из крупнейших скульпторов ХХ века Сергея Конёнкова – «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор». Вниманию посетителей – 28 скульптур из Серпуховского историко-художественного музея и Третьяковской галереи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» до 28 июля работает выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». В экспозицию вошли 110 работ самого Репина и его воспитанников – Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина и других.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Звенигородском манеже открыта выставка «Преображённая природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея». На ней представлено более 40 произведений Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.

Подробно с программой мероприятий программы «Лето в Подмосковье» можно познакомиться на туристическом портале Московской области.

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#московская область
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#искусство
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#андрей воробьёв
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Продюсер Пригожин объяснил, почему приезд Канье Уэста — положительный сигнал
02 июля 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение о том, что приезд американского рэпера Канье Уэста в Москву носит позитивный характер, поскольку это может открыть Россию и для других ярких западных исполнителей.
«Пропаганда в США пугает всех ужасной Россией. А Канье Уэст, у которого аудитория больше, чем у CNN, сможет показать все прелести нашей страны и весь уровень культуры. Его жест может стать заразительным, и другие звезды одумаются и снова начнут прилетать в нашу страну с гастролями и с частными визитами», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Пригожин.

А 30 июня в Кузбассе прошёл четвертый Международный шахтерский Сабантуй. Мероприятие состоялось в Прокопьевске, а именно – в Зенковском парке. Отмечается, что ежегодный праздник призван сохранить духовные ценности, национальные традиции, культуру и историю татарского, русского и других народов России.

«Этот древний национальный праздник символизирует обновлением, преемственность прошлого, настоящего и будущего. Он стал доброй традицией нашего региона, его отмечают люди разного возраста, национальностей и конфессий. Прокопьевск не случайно выбран столицей торжества. На предприятиях работают целые династии шахтёров. Пусть этот яркий праздник станет признаком нашего единства. С праздником!» – приводит «Сiбдепо» поздравление временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

До этого сообщалось, что в Орехово-Зуевском городском округе Московской области в предстоящие выходные пройдёт традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье».

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#фестиваль
#праздник
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#ценности
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В парке «Дулёвский» пройдёт традиционный фестиваль варенья
02 июля 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Орехово-Зуевском городском округе в предстоящие выходные пройдёт традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». Посетители смогут попробовать несколько десятков видов этого продукта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль пройдёт в парке культуры и отдыха «Дулёвский» в Орехово-Зуевском городском округе 6 июля. Открытием фестиваля станут парад бабушек и дедушек под названием «Ягода-малинка», а также концертная программа. Гостям предложат более 30 видов варенья - из роз, кабачков, тыквы, огурцов и еловых шишек. Желающих научат изготовлению варенья. Они также смогут поучаствовать в конкурсе шляп, созданных специально для фестиваля», − говорится в сообщении.
Кроме того, на празднике организуют «вернисаж варенья», выставку изделий ручной работы, творческие и кулинарные мастер-классы.

Как отметили в министерстве, фестиваль проходит в Подмосковье с 2016 года и собирает несколько тысяч посетителей.

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#орехово-зуево
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#московская область
#подмосковье
#минкульттуризма мо
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Умер актер из «Убойной силы» и «Тайн следствия» народный артист Владимир Матвеев
02 июля 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

Народный артист РФ Владимир Матвеев скончался во вторник, 2 июля на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Театре имени Ленсовета, где служил исполнитель роли в «Тайнах следствия».
«Владимир Михайлович скончался сегодня», — прокомментировали там.

Владимир Матвеев родился в 1952 году в Сладково Тюменской области. Закончил ЛГИТМиК (сегодня российский Государственный институт сценических искусств) в 1974 году, учился на курсе Игоря Владимирова.

В период с 1986 по 1989 годы играл на сцене «Молодого театра» Ленконцерта. Потом вернулся в родной театр Ленсовета. Участвовал в театральных постановках «Как нарисовать птицу», «Левша», «Укрощение строптивой», «Мать», «Старший сын» и других.

Также известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и других кинолентах.

Получил премию «Золотой софит» в 2001 году.

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В Оптиной пустыни проведут Дни Достоевского
02 июля 2024, 11:57

Фото: пресс-служба проекта

Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2024» проведут с 12 по 14 июля в Калужской области, гостей ждёт насыщенная интеллектуальная и культурная программа, кроме того, в рамках проекта впервые будет работать международный студенческий лагерь, сообщает пресс-служба проекта.
«В рамках «Дней Достоевского в Оптиной пустыни» запланированы дискуссии на темы сохранения культуры и традиций, а также театральные постановки, концерты, тематические кинопоказы и выступления чтецов», — говорится в сообщении.
В числе выступающих на сцену поднимутся Дмитрий Певцов и Родион Газманов, Валерия Ланская, Альбина Шагимуратова и Татьяна Куртукова. Своё искусство гостям проекта продемонстрирует и хореографический ансамбль «Берёзка».

Участниками международного студенческого лагеря проекта станут молодые люди из 12 стран, включая Грецию, Перу, Китай, Сербию и Гвинею.

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#культура
#калужская область
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