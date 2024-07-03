Бесплатные автобусы перевозят участников фестиваля «Лето. Музыка. Музей»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Автобусы Мострансавто начали бесплатно перевозить участников и зрителей музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Шаттлы курсируют с 3 по 7 июля от железнодорожных станций «Истра» и «Ново-Иерусалимская» к музею «Новый Иерусалим» и обратно. Автобусы ходят по будням с 17:30 до 23:30, а в выходные – с 15:00 до 22:00. Концерты проходят на открытом воздухе с видом на Ново-Иерусалимский монастырь. В этом году фестиваль посвящён «Русским сезонам» великого импресарио Сергея Дягилева», – говорится в сообщении.Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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