В Истре летом состоится VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

Фото: пресс-служба министерства культуры и спорта Московской области
VII Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет под знаком Дягилева. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта Московской области.
Фестиваль будет проводится с 3 по 7 июля и будет посвящен великому импресарио, который задал тренд на русскую культуру во всем мире — Сергею Дягилеву.
Стоит отметить, что желающие смогут насладиться концертами под открытым небом в историческом пространстве Русской Палестины рядом с Ново-Иерусалимским монастырем.
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«Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет уже в седьмой раз. За это время он пережил сложности пандемии, освоился в новых культурных реалиях — и не только выстоял, но окреп, завоевал репутацию одного из самых крупных фестивалей Подмосковья, приобрел вес в профессиональном сообществе и покорил сердца слушателей. Количество зрителей, приехавших на концерты в «Новый Иерусалим», исчисляется десятками тысяч. А среди коллективов, которые дарили публике свое искусство, появился даже Большой театр. В этом году он снова даст два концерта», — поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Стоит отметить, что желающие смогут насладиться концертами под открытым небом в историческом пространстве Русской Палестины рядом с Ново-Иерусалимским монастырем.
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Мира Полтева