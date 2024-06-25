Названы участники VII Фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» в этом году откроется 3 июля и завершится 7 июля. По традиции он будет проходить в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Нынешний фестиваль посвящён «Русским сезонам» Сергея Дягилева. На сцену выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра. Резидент фестиваля – Государственный оркестр им. Светланова. В концертах также примет участие Российский национальный оркестр», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В первый фестивальный день прозвучат Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор П.И. Чайковского, «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, сюита из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Лето. Музыка. Музей» – ежегодный фестиваль классической музыки, объединяющий талантливых российских музыкантов. Художественный руководитель фестиваля – Дмитрий Юровский, президент — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Найти программу и приобрести билеты можно на сайте музея.
Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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