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Названы участники VII Фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

25 июня 2024, 18:36
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» в этом году откроется 3 июля и завершится 7 июля. По традиции он будет проходить в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Нынешний фестиваль посвящён «Русским сезонам» Сергея Дягилева. На сцену выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра. Резидент фестиваля – Государственный оркестр им. Светланова. В концертах также примет участие Российский национальный оркестр», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



В первый фестивальный день прозвучат Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор П.И. Чайковского, «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, сюита из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Лето. Музыка. Музей» – ежегодный фестиваль классической музыки, объединяющий талантливых российских музыкантов. Художественный руководитель фестиваля – Дмитрий Юровский, президент — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Найти программу и приобрести билеты можно на сайте музея.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Любимый скульптор Сталина: выставка Сергея Конёнкова открывается в Серпухове
В Серпухове откроется выставка «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор»
25 июня 2024, 18:47

Фото: Серпуховский историко-художественный музей

3 июля в Серпухове свои двери откроет выставка, посвященная 150-летию скульптора, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и Государственной премии СССР Сергея Тимофеевича Конёнкова.
На выставке «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор» будут представлены 28 скульптур из коллекции Серпуховского историко-художественного музея и Третьяковской галереи. Также впервые будет экспонироваться уникальная графика из собрания правнука Сергея Тимофеевича Конёнкова.

В новом выставочном пространстве Серпуховского музея — галерее «Каретный сарай» — будут работы великого мастера, в которых отражены античные мифы, сказки и былины, люди и судьбы.

Также выставка предоставляет возможность увидеть «Космогонии» Конёнкова — графика из частного собрания, которая никогда раньше не представлялась. Рисунки на темы Библии и Апокалипсиса — зашифрованные пророческие послания современникам и потомкам, о которых знал только близкий круг, Эйнштейн и Сталин. При жизни Конёнков запретил публиковать космогонии.

Выставка раскрывает Сергея Конёнкова, который был любимым скульптором Сталина, с неожиданной стороны. Мастер умер в 97 лет. До конца дней он занимался теософией, космизмом, пытался расшифровать «Апокалипсис».

Куратором выставки стала заведующая отделом редакционно-издательской деятельности, Член Ассоциации искусствоведов (АИС) Мария Трошина.
Выставка продолжится до 10 ноября 2024 года.

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«Великий оратор»: В Петербурге памятник Анатолию Кони готов к открытию
В Санкт-Петербурге откроется памятник юристу Анатолию Кони
25 июня 2024, 16:04

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге установлен и готов к открытию памятник юристу и общественному деятелю Анатолию Кони. Он украсит площадь у Российской национальной библиотеки, сообщает «Петербургский дневник».
Образец искусства открывается в рамках Международного юридического форума.

Анатолий Кони был одним из самых известных судебных ораторов Российской Империи. В свое время, будучи прославленным юристом, возглавил суд присяжных заседателей и вынес оправдательный приговор Вере Засулич, ярой революционерке. Ему удалось убедить слушателей в правоте ее доводов, за что юрист надолго попал в опалу от высокопоставленных чиновников.

Однако Кони продолжил свою юридическую практику и даже расследовал крупнейшие уголовные дела, например, о крушении императорского поезда, о гибели летом 1894 года парохода «Владимир».

В администрации района рассказали, что в том же месте, перед фасадом библиотеки, вскоре появится памятник реформатору и общественному деятелю Юрию Сперанскому.

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В Шаховской библиотеке организовали детский квест по сказкам
25 июня 2024, 13:51

Фото: Татьяна Рунова

Квест по сказкам с загадками и викторинами провели в детском отделении Шаховской библиотеки для ребят из лагеря дневного пребывания «Солнышка» на базе местной гимназии, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
«Мы провели с детьми игровую программу «Я, ты, он, она — вместе целая страна». Это литературный круиз по долине сказок», — рассказала заведующая детским отделом библиотеки Елена Зименкова.
В ходе квеста ребята побывали в гостях у Бедокурки и Бабы Яги, отгадывали литературные загадки и загадки-обманки, выполняли различные задания.

Отмечается, что такие занятия в игровой форме сотрудники Шаховской библиотеки проводят достаточно часто: сказки помогают развивать воображение ребёнка, способствуют интеллектуальному и эмоциональному росту.

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#лагерь
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В Подмосковье прошла премьера композиции «Сказка о царе Салтане»
25 июня 2024, 12:11

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

Московская областная филармония представила премьеру музыкально-литературной композиции «Сказка о царе Салтане». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премьера прошла во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи 24 июня.

«Знакомая с детства поэзия, красочный мультимедийный видеоряд и яркая музыка Н. А. Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко погрузила зрителей в мир пушкинских сказок. В роли рассказчика выступил российский актер театра и кино Михаил Полицеймако», — поделились в пресс-службе.

В общей сложности первыми увидели постановку 840 жителей Подмосковья. Стоит отметить, что мероприятие было посвящено 225-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина.

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#подмосковье
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#поэзия
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#а. с. пушкин
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В команду «Таврида.АРТ» вошли представители Подмосковья
25 июня 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Четыре представителя Московской области по итогам конкурсного отбора вошли в программу «Региональная команда «Таврида.АРТ», сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«В команду арт-кластера от Подмосковья вошли наставник Алина Тетиевская, амбассадоры Елизавета Шмыгановская и Дмитрий Куликов, а также медиаамбассадор Анна Чмир», — говорится в сообщении.
Программа объединяет представители творческих индустрий и молодёжных движений для того, чтобы способствовать созданию культурно-просветительской среды в каждом регионе России.

«Для нас очень важно быть «ради страны и искусства»: создавать не просто ради себя и для своего собственного самовыражения, а для того, чтобы в стране появилось новое, яркое молодое искусство», — отметила заместитель гендиректора по образовательной деятельности и контенту арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.
Региональная команда будет рассказывать молодёжи о проектах «Тавриды.АРТ» и объяснять, как участие в этих проектах может помочь с творческой самореализацией.

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#таврида
#московская область
#подмосковье
#молодёжь
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Подмосковные школьники могут принять участие в акции «Культурный марафон»
25 июня 2024, 10:37

Фото: пресс-служба министерства культуры РФ

В России стартовал очередной «Культурный марафон». Тема этого года – русская классическая культура. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
Целью марафона является возможность дать участникам познакомиться с культурой через призму технологий и вдохновить их на самостоятельные творческие поиски.

«Культурный марафон» позволяет взглянуть на произведения, знакомые по школьным урокам и походам в музеи, под другим углом. Мы показываем ребятам, что две реальности – мир классического искусства и современный мир с нейросетями и беспилотным транспортом – на самом деле тесно соприкасаются. Изучая точки соприкосновения, можно лучше понять и первое, и второе», – объяснила директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

«Культурный марафон» успешно проводится с 2019 года, ежегодно объединяя посредством творчества более 1 млн школьников и учителей со всей России. Подробности можно найти на официальном сайте проекта.

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В Подмосковье проведут семейный фестиваль «Рябинушка»
25 июня 2024, 10:31

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, будет проходить в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в округе Истра 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Почетными гостями фестиваля станут супружеские пары, прожившие в браке дольше пятидесяти лет, а также многодетные семьи, воспитывающие более пяти детей», — отмечается в сообщении.
На фестивале выступят подмосковные творческие коллективы, в том числе ансамбли народной музыки «Вечёрка» и «Дмитровские рожечники», а также народный коллектив «Истоки». Кроме того, посетителей фестиваля ждёт выступление артистов подмосковной филармонии: оркестра «Гусляры России», оркестра солистов «Русские узоры» и ансамбля музыки и танцев «Садко».

В рамках фестиваля состоится ярмарка фермерских товаров и мастер-классы по народным ремёслам.

Фестиваль начнётся в 11 утра, вход свободный, возрастных ограничений нет.

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Фестиваль «Купеческий вкус» проведут в Серпухове
24 июня 2024, 16:54

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Серпухове 29 июня пройдет фестиваль «Купеческий вкус». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет в Серпуховском историко-художественном музее.

«В рамках программы организаторы подготовили насыщенную программу. Гости смогут принять участие в мастер-классе по созданию эскиза росписи для чайной чашки, а также в дегустации чая из самовара с традиционными угощениями. Также гостей ждут тематическая фотозона, ярмарка мастеров и лотерея с памятными сувенирами», — поделились в пресс-службе.

Начало программы фестиваля 29 июня в 12:00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте музея. Подробности о мероприятии можно найти на официальном сайте музея.

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В усадьбе Вязёмы открылась выставка вышитых копий знаменитых картин
24 июня 2024, 12:57

Фото: Никита Сморкалов

Выставка ««Узора нить вдохновенная» работает музее-заповеднике имени А. С. Пушкина в усадьбе Вязёмы Одинцовского городского округа, экспозицию составили копии знаменитых картин, исполненные в технике гобелена и вышивки крестом, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Копии картин известных художников выполнены на ткани в больших форматах. Это очень кропотливая и тонкая работа: для живописного полотна нужно сначала составить точную схему, а затем вышивать по ней. На табличках рядом с работами написан срок исполнения — мастерицы работали от нескольких месяцев до трёх лет», — говорится в сообщении.
В числе представленных на выставке вышивок — копии картин Карла Брюллова, Уильяма Мо Эгли, Фердинанда Кусса и Михаила Шанькова.

Выставка будет работать до 4 августа, возрастных ограничений нет.

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