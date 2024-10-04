«Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматический театра на фестивале России

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Мюзикл поставили при поддержке Министерства культуры России. Благодаря музыке Юрия Лазаря, оригинальному либретто Валентины Виленской, а также современным режиссерским решениям постановщика спектакля Бориса Урецкого, спектакль стал визитной карточкой театра.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Артисты из Пушкино выступят 8 октября на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской в Москве.
Художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий в беседе с «Радио 1» заявил, что постановка «Бесприданница» является визитной карточкой театр.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Мы ее создавали к 200-летию А.Н.Островского, у нас тогда был год его спектаклей. Эта постановка стала особенно интересна молодежи. Это рок-мюзикл — роковая форма музыкального произведения, где действия перенесены в 21 век, причем абсолютно сохранена эстетика Островского. То есть все донесено языком музыкального театра: арии, квартет — формы музыкальной истории. Именно через этот спектакль многие приходят в драматический театр и после него читают Островского другими глазами», — сказала художественный руководитель театра.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По его словам, в конце спектакля замечается очищение зрителей — слезы. И становится понятно, что основная мысль спектакля донесена до глубины души.
«Деньги не должны убивать стержень человека — то, о чем мы поем и говорим, то, о чем писал Островский. Особых сложностей с постановкой не было, потому что она актуальна и сейчас — в наше время. Если взять любой любой провинциальный город, где есть Лариса и ее мать Огудалова, где есть богатые люди и те, кто за деньги готов сделать все, что угодно. Это очень актуальная история», — поделился собеседник.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Он добавил, что любой драматический спектакль неплохо переносится в музыкальную драматургию, потому что музыка дает дополнительную степень сценической выразительности.
«Музыкальный театр помогает произведению заиграть новыми красками, и здесь нет вопросов о том, как вы его адаптируете, потому что это другой жанр», — сказал Борис Урецкий.
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