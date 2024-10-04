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В выходные в Клину проведут рок-фестиваль и несколько спортивных праздников

04 октября 2024, 12:45
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Насыщенную развлекательную программу подготовили для жителей и гостей Клинского городского округа на предстоящие выходные — 5 и 6 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Сестрорецком парке 5 октября состоится 50-ё забег проекта «5 вёрст», а 6 октября стартует исторический забег. Кроме того, в Сестрорецком и Берёзовском парках в субботу состоятся мероприятия в рамках общеобластного проекта «Парки. Осень. Заряжай!». Гостей ждёт спортивная развлекательная программа, мастер-классы, игры и поэтические чтения», — говорится в сообщении.


Кроме того, в Берёзовском парке 5 октября в 11 утра начнётся «Всероссийский день ходьбы», а в 18:00 — фестиваль «Рок Клумба». А на большой парковке Сестрорецкого парка байкеры проведут закрытие мотосезона.



Зрителей также ожидают в Ледовом дворце им. В. Харламова, где вечером состоится хоккейный матч команд РГСУ.

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Театр из Подмосковья впервые поучаствует на Всероссийском фестивале музыкальных театров

В Павловский Посад привезут спектакль «Жить»

На театральном фестивале в Чехове подростки покажут спектакли на острые темы
#клин
#мероприятия
#развлечения
#концерт
#парки
Театр из Подмосковья впервые поучаствует на Всероссийском фестивале музыкальных театров
04 октября 2024, 10:40

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Министерство культуры и туризма Московской области объявило, что Пушкинский музыкально-драматический театр покажет мюзикл «Бесприданница» на IX Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», который проходит с сентября по ноябрь на центральных театральных площадках Москвы.
В фестивале участвуют более 40 постановок ведущих музыкальных театров России, включая «Риголетто» Государственного академического Большого театра, «Весёлую вдову» Московского государственного академического театра, спектакль «Всё, что после» Театра Новая опера, «Четыре девушки» Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац и другие.

«В фестивале впервые примет участие театр из Московской области. Им стал Пушкинский музыкально-драматический театр, который недавно присоединился к Ассоциации музыкальных театров страны и является единственным профессиональным музыкальным театром Московской области», — отметила исполнительный директор Ассоциации музыкальных театров Наталья Зыкова.
Мюзикл «Бесприданница» был создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Благодаря музыке Юрия Лазаря, оригинальному сценарию Валентины Виленской и современным режиссёрским идеям Бориса Урецкого, «Бесприданница» стала не только символом театра, но и одним из ключевых культурных событий прошлого года, связанных с творчеством А. Н. Островского.

Артисты из подмосковного города Пушкино выступят 8 октября в 19:00 на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской, расположенного в самом сердце Москвы на улице Остоженка, дом 25, строение 1. Это одна из самых престижных музыкальных площадок столицы.

Подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте мероприятия.

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#театр
#спектакль
#мероприятия
#мюзикл
#подмосковье
#артист
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В Павловский Посад привезут спектакль «Жить»
04 октября 2024, 09:43

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Уникальный социальный спектакль «Жить» сыграют 11 октября в доме культуры «Филимоновский» в Павловском Посаде актёры театрального коллектива «АванСцена», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Это необычная социальная постановка. Зрители увидят короткие истории о детях и взрослых, о проблемах, о непростом. О том, как жить и искать выход, когда, кажется, что всё потеряно. Как находить причины для радости. Жить и учиться любить, ценить, терять и находить», — рассказали о спектакле в руководстве ДК «Филимоновский».
Спектакль начнётся в 11:00, возрастное ограничение — 12 . Для прохода на спектакль зрителям нужно будет взять в доме культуры бесплатные пригласительные билеты.

Адрес ДК «Филимоновский»: город Павловский Посад, улица 1 Мая, дом №66.

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#павловский посад
#дом культуры
#спектакль
#театр
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На театральном фестивале в Чехове подростки покажут спектакли на острые темы
03 октября 2024, 19:59

Фото: сообщество «ВКонтакте» «ПОД(:Р}ОСТКИ РОССИИ».

Федеральный подростковый центр запускает в Подмосковье новый цикл театральных фестивалей. Его будут проводить в рамках региональных практико-образовательных фестивалей подростковых театральных студий «#ПОД(:P}ОСТКИ РОССИИ, сообщили организаторы цикла.
«Спектакли на социально значимые темы показали уже более 1,3 тыс. подростков из шести регионов России. Социальный театр отличается от любого другого подключением участников к волнующей теме и желанием поделиться сложными историями для совместного преодоления. Такое театральное направление пользуется популярностью среди молодёжи, так как служит мостом между воспитанием, образованием и развлечением, позволяя обсуждать деликатные вопросы в увлекательной форме», – говорится в сообщении.
11 октября на базе музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово» ребята покажут зрителям собственные театральные постановки, затрагивающие сложные подростковые темы. В фестивале примут участие два коллектива из Москвы.

Театральная студия «Дети райка» покажет антиутопию по повести Александры Зайцевой. На сцене ребята воплотятся в подростков, попавших в альтернативную реальность и вынужденных спасаться от её угроз.

Постановку «Давай боятся вместе», основанную на реальных событиях, покажет театральная студия Jam session. На одном из занятий участница коллектива рассказала о своём страхе потерять дедушку. Так родилась тема спектакля.

После выступлений эксперты Московского городского педагогического университета проведут обсуждение спектаклей с участниками и зрителями.
Помимо этого, педагоги театральных коллективов смогут принять участие в презентации книги «Вербатим и подростки» от писательницы и актрисы театра Анны Старцевой.

Итоги фестиваля можно найти в сообществе «ВКонтакте» «ПОД(:Р}ОСТКИ РОССИИ».

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#культура
#искусство
#театр
#подростки
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#чехов
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#подмосковье
#московская область
#спектакль
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Детский хор «Вдохновение» из Серпухова победил на Всероссийском фестивале
03 октября 2024, 19:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Хор «Вдохновение» из Детской школы искусств «Синтез» города Серпухова стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса-фестиваля культуры и искусства «Серебряный аист». Конкурс проходил в городском округе Коломна.
«Это значимое событие собрало талантливых исполнителей из разных уголков страны. Серпухов представил хор «Вдохновение» под руководством Андрея Зотова. Жюри из почётных деятелей культуры отметило высокий уровень исполнения и глубокое проникновение в музыкальный материал. По итогам конкурса коллектив был удостоен звания лауреата I степени», – сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Там отметили, что успех хора «Вдохновение» подтвердил высокий уровень культурного развития региона и внёс значительный вклад в популяризацию искусства среди молодёжи.

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Подмосковные библиотеки участвуют во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»
03 октября 2024, 17:42

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

1 октября в России завершился первый этап Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение». Свои заявки на участие отправили семь библиотек Подмосковья, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Во Всероссийском конкурсе представлено несколько номинаций:

  • Библиотека как бренд;
  • Лучшая пресс-служба библиотеки;
  • Продвижение библиотеки в социальных сетях;
  • Специальный приз Жюри.
От Подмосковья Воскресенск представлен в номинации «Лучшие библиотечные практики», Егорьевск, Жуковский, Истра и Зарайск участвуют в номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях», Королев и Клин претендуют на победу в номинации «Библиотека как бренд».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Цели конкурса:
  1. Повысить эффективность деятельности библиотеки как социокультурной площадки и усилить ее новую роль в цифровом современном обществе.
  2. Стимулировать рост профессионального мастерства и творческой активности библиотечных работников.
  3. Выявить лучшие практики и распространить успешный опыт работы библиотек в сфере медиа и в части разработки и продвижения бренда.
  4. Организовать обмен опытом между библиотеками России, а также привлечь внимание общественности к библиотеке как к пространству новых возможностей.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Московская губернская универсальная библиотека из Королева, реализующая программу развития публичных библиотек с 1919 года, подала к участию проект «Мы работаем для библиотек», который связан с продвижением Губернской библиотеки как экосистемы для библиотек. Проект подразумевает различные новшества: разработка дизайн-концепции помещений, форменного стиля в одежде сотрудников, внедрение культурных кодов до генерации новых идей, проектов, новых цифровых сервисов. Это направлено на продвижение образа и ценностей главной библиотеки региона и муниципальных библиотек, которые она объединяет.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Этап «конкурсный», где будут рассматриваться представленные материалы и выделяться победители, продлится до 1 ноября.

А далее состоится награждение победителей, которые получат дипломы от Министерства культуры Российской Федерации, денежные призы в размере 100 тысяч рублей и памятные подарки.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Зарайская коврижка стала региональным брендом Подмосковья
03 октября 2024, 15:40

Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

В Московской области появился новый региональный бренд «Коврижка Зарайская». Его зарегистрировал Роспатент, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Коврижка как традиционное русское лакомство известна с IX века. Медовая коврижка со специями обрела популярность в XIX веке в купеческом Зарайске, который в то время был крупным торговым и ремесленным городом.
«В городе насчитывали более 500 купцов и около 140 лавок. Он славился большими ярмарками, куда свозились товары со всего света. Из местных товаров самыми ценными были мука и мёд. В итоге местные продукты и привезённые из разных стран специи объединились в таком лакомстве, как коврижка», – рассказали в ведомстве.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

Первое упоминание о зарайской коврижке нашли в очерке «Год русского земледельца», опубликованном в журнале «Русская беседа» в 50-х годах ХIХ века.
«В 2018 года местные производители решили возобновить выпуск коврижки как традиционной приходской выпечки собора Иоанна Предтечи в Зарайском кремле. Там обнаружили старинные рецепты. Помимо этого, в архивах отыскали брошюру «Калькуляция себестоимости коврижки» Зарайского хлебокомбината 1944 года, подтверждающую, что традиция подобной выпечки сохранялась и в советское время. Для изготовления коврижки берется мука только местного производства», – отметили в пресс-службе.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

Зарайская коврижка вскоре стала популярной среди жителей и гостей города и получила статус гастрономического сувенира, по которому стали узнавать Зарайск. Летом 2021-го в историческом центре города открылся цех по производству коврижки и первая «Коврижечная». За первые три года работы было произведено около трёх тонн коврижек.

«Зарайская коврижка» уже успела завоевать множество титулов и наград. Она стала участником конкурса-фестиваля «Вкусы России», лауреатом Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», финалистом Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Мастер-класс «Зарайский замес» по приготовлению коврижки за год посетили более 5,5 тыс. человек.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

В подмосковном Минкульте отметили, что лакомство с историей станет ещё одним фактором, повышающим туристическую привлекательность Подмосковья. Новый гастрономический бренд видит свою миссию в возрождении кулинарных традиций России. Производство планируется расширять за счёт открытия в регионе новых точек реализации зарайской коврижки.

Помимо подмосковного лакомства, статус регионального бренда получили гороховецкий пряник из Владимирской области, ленинградские пышки из Санкт-Петербурга и холмовская земляника из Крыма.

Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

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«Стрельба из лука и арбалета»: Что будет на фестивале «Покровская ярмарка» в селе Карпово

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка заслуженных художников России

«Наперегонки с осенью»: Как будет праздноваться День урожая в подмосковных парках
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#зарайский кремль
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#московская область
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«Стрельба из лука и арбалета»: Что будет на фестивале «Покровская ярмарка» в селе Карпово
02 октября 2024, 18:27

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Первые ярмарки появились на Руси в X–XII веках. Тогда их называли «торги» или «торжки». Они проходили и в городах, и в деревнях, длились всего несколько дней, а продавали здесь один товар: например, хлеб, скот или ткани. Само слово «ярмарка» пришло в русский язык из немецкого в XVII веке, когда на торжки стали приезжать заграничные торговцы.
6 октября на территории Покровского храма в селе Карпово Раменского городского округа пройдет ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят концертную программу, детские игры, мастер-классы по кузнечному мастерству, живописи, изготовлению осеннего декора. Помимо этого, в рамках мероприятия организуют интерактивные площадки «Во что играли на Руси» и «Стрельба из лука и арбалета», ярмарку, полевую кухню и многое другое.

Священник, настоятель Покровского храма в селе Карпово Раменского городского округа, организатор фестиваля «Покровская ярмарка», отец Андрей Булгаков в беседе с «Радио 1» рассказал, что ярмарка в селе Карпова всегда была исторической традицией.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Я возрождаю старые традиции, которые, к сожалению, были забыты с связи с разной общественно-политической жизнью. До революции в селе Карпово проводилась ежегодна ярмарка. Это сейчас мы думаем, что палатки поставили и все. Часто обычный рынок ярмаркой называют. Но в то время ярмарка имела более емкое значение, наверное, ее можно сравнить с современным экономическим форумом каким-нибудь. И по всей нашей родине были такие ярмарки, самой крупной считала Нижегородская — там выступал Федор Шаляпин», — поделился священник.

Он добавил, что в Карпове храм и село расположены на Егорьевском шоссе, которое была важным торговым путем. Традиция проведения ярмарок возрождается и собирает вокруг себя много гостей.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Мы стараемся привлечь представителей различных промыслов: гжель, гончарные и деревянные продукции. Для меня не в торговле дело. Это миссионерская площадка. Ярмарка Покровская, она приурочена к нашему празднику. А если говорить в целом, то получается всеобщий праздник. Люди радуются, общаются, вспоминают, как люди общались в то время — 100 лет назад и больше. На главной площадке — сцене — будет идти праздничная программа.Там будут выступать артисты и коллективы из разных уголков Подмосковья», — рассказал настоятель храма.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По его словам, все в жизни начинается с любви к отечеству и ближнему, а это и есть дорога к богу. Праздник как раз воспитывает в людях любовь.

На разных площадках профессионалы будут рассказывать о различных забавах, играх, которые были на Руси.

Фото: Раменский медиацентр

Говоря про погоду во время праздника, священник вспомнил, как однажды во время праздника пошел снег, однако в этот раз прогнозы утешительны: тепло и солнечно.
«Жители сами требуют проводить ярмарку, с каждым разом все больше и больше людей участвуют», — поделился отец Андрей Булгаков.

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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка заслуженных художников России
02 октября 2024, 14:17

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка «Ароматы юга». На ней представлены картины заслуженных художников России Сергея и Максима Сидоренко, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
На выставке представлено более 30 картин, написанных в разных регионах юга России за многие годы. Это результат многолетнего творчества художников, вдохновлённых красотой и разнообразием природы юга России.

Посетители смогут не только увидеть великолепные пейзажи, но и прочувствовать их атмосферу благодаря художественной интерпретации.

Выставка продлится до 8 декабря 2024 года. Более подробная информация доступна на официальном туристическом сайте Московской области.

Дмитровский кремль — это частично сохранившаяся древнерусская крепость XII века, бывшая резиденция удельных князей Дмитрова. Сегодня кремлёвские здания являются объектами культурного наследия России. На территории кремля расположен музей-заповедник «Дмитровский кремль», обладающий богатой коллекцией предметов, собираемой более 100 лет.

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«Наперегонки с осенью»: Как будет праздноваться День урожая в подмосковных парках
01 октября 2024, 18:32

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Осенние праздничные мероприятия, посвященные Дню урожая, пройдут в парках Подмосковья 5 октября. Гостей ждут концерты, спортивные турниры, творческие мастер-классы, ярмарки фермерских продуктов и многое другое.
Начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в парках Московской области будут проходить массовые забеги «Наперегонки с осенью», творческие мастер-классы, концертные программы, ярмарки и завершение летнего проекта «Общественный огород».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Глеб Осипов подробно рассказал о том, какие программы ждут жителей и гостей Подмосковья 5 октября.

  • В Центральном парке им. В. В. Воровского Наро-Фоминского городского округа состоится массовый забег, «Осенняя мастерская» по созданию зонтиков из цветной бумаги, модный показ и концерт.
  • В парке «Елочки» городского округа Домодедово пройдет мастер-класс с дегустацией «Весь мир в медовой коврижке», выставка овощей и фруктов, конкурс зонтиков.
  • Парк «Ривьера» городского округа Можайский подготовил выставку фотографий Сергея Прокудина-Горского и мастер-классы по изобразительному искусству и нитяной графике, а также подведение итогов проекта «Общественный огород» и массовый забег в дождевиках.
  • В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе на «Стильном завтраке» посетители узнают все о модных трендах в одежде от стилиста Ольги Богач, создадут осенний сувенир. Всех желающих приглашают на тематическую фотосессию «Радости урожая».
  • Зарайский Центральный парк приглашает всех на фотосессию, танцевальный флешмоб и забег. Награждать победителей сертификатами будут именитые спортсмены. Потом все желающие смогут посетить зону аквагрима, а юных посетителей ждет анимационную программа и показ фильма «Сказка о золотом петушке».
  • В Талдомском парке пройдет забег в дождевиках, игровая программа для детей, далее можно будет посетить концертную программу или отправиться на семейную фотосессию.
  • В парке «Дубки» городского округа Чехов пройдет квест и фотосушка «История педагогики Руси и современной России», а завершится день осенней дискотекой.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также, по словам начальника отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк», в парках посетителей ждет горячий чай с баранками.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Хочется отметить, что на территории Подмосковья самые разнообразные парки, включая и приусадебные территории, которые осенью обладают особой атмосферой. И мы, конечно, кроме приближающихся мероприятий, приглашаем на осенние прогулки около усадеб, например в парках Кривякино или Фряново - там совершенно живописные виды. В парке Малевича можно посмотреть арт-объекты, которые в осенних красках обладают особым шармом», — поделился собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Более подробную информацию можно найти на официальных сайтах парков.

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