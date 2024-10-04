В выходные в Клину проведут рок-фестиваль и несколько спортивных праздников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
«В Сестрорецком парке 5 октября состоится 50-ё забег проекта «5 вёрст», а 6 октября стартует исторический забег. Кроме того, в Сестрорецком и Берёзовском парках в субботу состоятся мероприятия в рамках общеобластного проекта «Парки. Осень. Заряжай!». Гостей ждёт спортивная развлекательная программа, мастер-классы, игры и поэтические чтения», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Берёзовском парке 5 октября в 11 утра начнётся «Всероссийский день ходьбы», а в 18:00 — фестиваль «Рок Клумба». А на большой парковке Сестрорецкого парка байкеры проведут закрытие мотосезона.
Зрителей также ожидают в Ледовом дворце им. В. Харламова, где вечером состоится хоккейный матч команд РГСУ.
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