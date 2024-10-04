В Павловский Посад привезут спектакль «Жить»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
«Это необычная социальная постановка. Зрители увидят короткие истории о детях и взрослых, о проблемах, о непростом. О том, как жить и искать выход, когда, кажется, что всё потеряно. Как находить причины для радости. Жить и учиться любить, ценить, терять и находить», — рассказали о спектакле в руководстве ДК «Филимоновский».Спектакль начнётся в 11:00, возрастное ограничение — 12+. Для прохода на спектакль зрителям нужно будет взять в доме культуры бесплатные пригласительные билеты.
Адрес ДК «Филимоновский»: город Павловский Посад, улица 1 Мая, дом №66.
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