В городских округах подготовили праздничные программы ко Дню Московской области

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Так, в городском округе Шаховская откроют выставочный проект, посвящённый Дню Московской области и 95-летию со дня образования Шаховского района. В фойе районного историко-краеведческого музея можно будет увидеть предметы из фондов Шаховского музея. Для жителей пройдёт посвящённая празднику беседа «Моё Подмосковье» и исторический час на тему битвы за Москву.
В городской библиотеке №5 домодедовского микрорайона Белые Столбы приглашают книжный час и презентацию книжной выставки «Милый сердцу край Подмосковье». В городской библиотеке №1 микрорайона Северный, состоится медиа-экскурс по усадьбам родного края «Подмосковные вечера».
В Лотошине пройдёт концертная программа местных творческих коллективов «Люблю тебя, родное Подмосковье!»
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Балашихе в сквере Семьи, любви и верности состоится фольклорный праздник «Осенины». В ДК «Кучино» кавер-группа «Сухофрукты» представит концертную программу «Песни на все времена». А в библиотечном центре «Южный» состоится литературно-музыкальный вечер «С милым краем дышу заодно».
Жителей и гостей Истры ждут фестиваль народного творчества «Осень в Подмосковье», а также выставки, квизы, интеллектуальные конкурсы и тематические беседы, посвящённые празднику. Они пройдут в библиотеках и домах культуры муниципалитета.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Люберцах состоятся показ документального фильма «История города», познавательная программа «Родное Подмосковье», литературно-музыкальный вечер, интерактивно-познавательная программа. В Красковском культурном центре посетителей ждёт музыкальная гостиная «Дачное Подмосковье в звуках» и многие другие мероприятия.
Библиотеки Орехово-Зуевского городского округа подготовили для читателей познавательные уроки, краеведческий час, беседы об истории, культуре и природе Подмосковья. В Бронницах планируют экскурсию по музею истории города.
Наро-Фоминский городской округ приглашает на открытый фестиваль детских танцевальных коллективов «Танцевальные истории». Также жителей округа ждёт презентация краеведческой выставки «Страна моя Московия» и экскурсионная программа для детей «Природа Подмосковья».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подробную информацию об этих и других мероприятиях можно найти в соцсетях, а также на информационных ресурсах администраций городских округов.
Как напомнили в министерстве, День рождения Московской области не случайно отмечается в октябре. Свою историю регион ведет с октября 1781 года, когда императрица Екатерина II подписала указ об учреждении обновлённую Московской губернии.
А 1 октября 1929 года постановлением ВЦИК губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, получившую затем название Московской. С 2001 года День Московской области отмечают в первое воскресенье октября.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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