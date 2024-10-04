В городских округах подготовили праздничные программы ко Дню Московской области

Первые ярмарки появились на Руси в X–XII веках. Тогда их называли «торги» или «торжки». Они проходили и в городах, и в деревнях, длились всего несколько дней, а продавали здесь один товар: например, хлеб, скот или ткани. Само слово «ярмарка» пришло в русский язык из немецкого в XVII веке, когда на торжки стали приезжать заграничные торговцы.