«Без этого никуда»: Александр Олешко назвал главный дефицит современного кино
Александр Олешко призвал кинематограф уделять больше внимания теме любви
Актёр и телеведущий Александр Олешко на вручении кинопремии детского и подросткового контента «Хлопушка» заявил, что современному кинематографу следует уделять больше внимания теме любви во всех её проявлениях.
В разговоре с корреспондентом NEWS.ru Олешко подчеркнул: зрителям нужны произведения о вечных ценностях, а не только развлекательные проекты.
«Любовь к родителям, любовь к чтению, любовь к доброте, любовь к отзывчивости. Не только всё должно шуметь, греметь, развлекать. Без этого тоже никуда. Но нужно говорить о том, что вечное», — сказал актёр.Телеведущий отметил, что в творчестве ориентируется на ряд выдающихся мастеров отечественного искусства, среди которых Евгений Евстигнеев, Владимир Меньшов и Никита Михалков. Александр добавил, что глубоко уважает и любит это поколение артистов.