«Без этого никуда»: Александр Олешко назвал главный дефицит современного кино

05 ноября 2026, 10:06

Александр Олешко призвал кинематограф уделять больше внимания теме любви

Александр Олешко (Фото: Instagram* @oleshkoaleksandr)

Актёр и телеведущий Александр Олешко на вручении кинопремии детского и подросткового контента «Хлопушка» заявил, что современному кинематографу следует уделять больше внимания теме любви во всех её проявлениях.





В разговоре с корреспондентом NEWS.ru Олешко подчеркнул: зрителям нужны произведения о вечных ценностях, а не только развлекательные проекты.

«Любовь к родителям, любовь к чтению, любовь к доброте, любовь к отзывчивости. Не только всё должно шуметь, греметь, развлекать. Без этого тоже никуда. Но нужно говорить о том, что вечное», — сказал актёр.