«Не имею права»: Леонид Якубович рассказал, почему никогда не сбривает усы
Телеведущий Якубович назвал свои усы частью контракта с Первым каналом
Леонид Якубович является одной из самых ярких и узнаваемых фигур отечественного телевидения. Для миллионов зрителей его образ прочно связан с программой «Поле чудес» и характерными густыми усами, ставшими своего рода визитной карточкой ведущего.
Без этих деталей представить Якубовича практически невозможно — они стали неотъемлемой частью его публичного имиджа. Как признался сам Леонид Аркадьевич в эфире шоу «Кстати», у него есть вполне формальное основание не менять внешность. По условиям контракта с Первым каналом он не вправе вносить существенные изменения в свой образ.
«Не могу сбрить усы ради роли. У меня контракт с Первым каналом. Там обтекаемо написано, что я не имею права менять внешность. Вставлять третий глаз там или еще что-то», — сказал Якубович.Эта фраза, сказанная в шутливом тоне, на самом деле раскрывает серьезную сторону телевизионного бизнеса. Юристы главного канала страны, составляя договор, включили пункт о защите визуального образа ведущего. Для руководства сохранение узнаваемости Якубовича — это гарантия стабильных рейтингов.