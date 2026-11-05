«Не имею права»: Леонид Якубович рассказал, почему никогда не сбривает усы

05 ноября 2026, 05:36

Телеведущий Якубович назвал свои усы частью контракта с Первым каналом

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Леонид Якубович является одной из самых ярких и узнаваемых фигур отечественного телевидения. Для миллионов зрителей его образ прочно связан с программой «Поле чудес» и характерными густыми усами, ставшими своего рода визитной карточкой ведущего.





Без этих деталей представить Якубовича практически невозможно — они стали неотъемлемой частью его публичного имиджа. Как признался сам Леонид Аркадьевич в эфире шоу «Кстати», у него есть вполне формальное основание не менять внешность. По условиям контракта с Первым каналом он не вправе вносить существенные изменения в свой образ.



«Не могу сбрить усы ради роли. У меня контракт с Первым каналом. Там обтекаемо написано, что я не имею права менять внешность. Вставлять третий глаз там или еще что-то», — сказал Якубович.