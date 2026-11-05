Лерчек попала в больницу перед рассмотрением апелляции на приговор
Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, экстренно госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Её адвокат подтвердил, что она пропустит сегодняшнее заседание Мосгорсуда по апелляции на приговор. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Ранее врачи обнаружили у Чекалиной онкологическое заболевание и растущие метастазы по всему телу. В течение последнего месяца она испытывала сильные боли и почти утратила возможность двигаться.
Валерия долгое время входила в число самых успешных блогеров России. Популярность она связывала с душевным подходом к работе и готовностью вкладывать силы в новые проекты. Главным источником мотивации Чекалина называла семью: ради благополучия близких она готова преодолеть любые трудности. Со временем картинка безоблачной жизни в соцсетях уступила место тревожным новостям. Суд приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно и назначил штраф в размере 765 млн рублей.
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