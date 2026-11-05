Лерчек попала в больницу перед рассмотрением апелляции на приговор

05 ноября 2026, 09:42

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, экстренно госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Её адвокат подтвердил, что она пропустит сегодняшнее заседание Мосгорсуда по апелляции на приговор. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.