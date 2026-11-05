Известная певица вдвое снизила гонорар за новогодние корпоративы

05 ноября 2026, 08:42

Кадышева снизила цену новогоднего выступления до 10 млн рублей

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Надежда Кадышева готова выступать на новогодних корпоративах за 10 млн рублей. Раньше обычный гонорар артистки составлял около 20 млн рублей. Об этом сообщает Mash.