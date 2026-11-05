Известная певица вдвое снизила гонорар за новогодние корпоративы
Певица Надежда Кадышева готова выступать на новогодних корпоративах за 10 млн рублей. Раньше обычный гонорар артистки составлял около 20 млн рублей. Об этом сообщает Mash.
За выступления на праздничных спецмероприятиях в прошлом году певица получала до 50 млн рублей. Теперь её команда готова обсуждать с заказчиками расходы на сцену и оборудование. Выполнение технического райдера обходится примерно в 3 млн рублей.
В бытовом райдере артистки значатся две гримёрки, диван и зеркало. Из продуктов она просит воду, бананы и чай. Вместе с Кадышевой на сцену выходят её муж и сын. Программа занимает полчаса, вся команда находится в Москве.
На начало декабря и новогодние праздники у певицы пока есть три заказа на корпоративы и два концерта. При этом организаторы продолжают отменять и переносить выступления.
Так, концерт в Ярославле не состоялся 8 ноября. Первоначально он должен был пройти 22 августа. Выступление в Екатеринбурге перенесли с 23 мая на 20 октября.
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