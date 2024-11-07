Безруков: Петербург — та любовь, которая тянется с самого раннего возраста

Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Народный артист РФ, российский актёр Сергей Безруков очень тепло отозвался о Санкт-Петербурге и признался, что современный город вызывает у него чувство ностальгии.
«Ещё в детстве я влюбился в Ленинград, поэтому для меня это та самая любовь, которая тянется с самого раннего возраста. Тогда мы вместе с мамой поехали с отцом на гастроли. Это было совершенно фантастическое время. Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, мысленно переношу себя в то доброе время, когда папа и мама ещё молодые и мы вместе гуляем по Летнему саду. Это такая детская привязанность, любовь», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» артист.
Он добавил, что сейчас готовит проект, где будет представлена Северная столица.
До этого сообщалось, что Театр имени Вахтангова будет продавать именные билеты на спектакли «Генерал и его семья», «Наш класс» и «Утиная охота». Об этом рассказал директор театра Кирилл Крок.
«Из 64 постановок театра три спектакля будут идти по именным билетам. И подчеркну: как такового роста цен на билеты в нашем театре нет. Мы раз в год поднимаем стоимость билетов на официальную ставку инфляции», – отметил в беседе с АГН «Москва» Крок.
Ранее кинорежиссёр Эмир Кустурица поделился своим отношением к русской зиме, отметив её как часть творчества.
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