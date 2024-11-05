Эмир Кустурица (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)
Кинорежиссёр Эмир Кустурица поделился своим отношением к русской зиме, отметив её как часть творчества.
«Я не люблю зиму. Каждый раз я приезжаю в Россию зимой только в том случае, если этого просят дела театра. Так, когда в прошлом году Андрей Кончаловский поставил спектакль «Война и мир» (12+), я приехал и встретил здесь такую зиму, какой никогда не видел и не чувствовал. Но в таких условиях жил и Федор Михайлович Достоевский, и многие другие известные талантливые люди. Я думаю, что русская зима тоже особый элемент их творчества, который оказывает своё влияние», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» режиссёр.
До этого сообщалось, что в честь 84-летия режиссёра, народной артистки России Аллы Суриковой состоится марафон её картин на телевидении. Как пишет Газета.ру, зрители смогут увидеть фильмы «Суета сует» (6+), «Человек с бульвара Капуцинов» (0+), «Ищите женщину» (0+).
Ранее российский народный артист Никита Михалков заявил, что Запад обманул два поколения молодых украинцев и подстрекает их против России.
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