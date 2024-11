Эмир Кустурица раскрыл значение русской зимы

Каширу на конкурсе представила танцевальная студия ART OF BLACK, которая была основана в 2021 году в Доме культуры «Ожерелье».Благодаря усилиям молодого преподавателя Марии Ештокиной команда специализируется в различных танцевальных стилях.Летом 2023 года участницы ART OF BLACK приняли участие в фестивале «Город танцует в парках», который проходил в городском парке Каширы-2. Молодая команда успешно прошла отбор и получила личное одобрение от известного российского хореографа Егора Дружинина.После победы танцевальная студия ART OF BLACK выступила на гала-концерте «Город танцует в парках», который состоялся в Балашихе.Девять старшеклассников из Каширы выиграли первый этап олимпиады по избирательному праву Посетителей парков округа Кашира приглашают на творческие и спортивные занятия Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников