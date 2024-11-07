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Вокалисты из Каширы победили на конкурсе искусств «Осенний Олимп»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Детский вокальный ансамбль «ТОЧКА.РУ», организованный при Доме культуры имени Ленина городского округа Кашира, одержал победу на международном многожанровом конкурсе искусств «Осенний Олимп», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ансамбль «ТОЧКА.РУ» награжден дипломом Лауреата I степени в номинации «Вокал эстрадный — ансамбль» в возрастной категории 13-15 лет за исполнение композиции под названием «На дальней станции сойду», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира



Кроме того, руководительница коллектива Светлана Вахрушева получила от организаторов конкурса благодарственное письмо за большой вклад в развитие искусства и высокий уровень подготовки участников.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс искусств «Осенний Олимп» проводился в дистанционном формате с 25 сентября по 25 октября.

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Долголетам из Каширы устроили экскурсию в Зарайск
07 ноября 2024, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в Зарайск организовали для членов клуба «Активное долголетие» городского округа Кашира, экскурсантам показали основные достопримечательности и исторический центр города, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«В ходе экскурсии каширяне осмотрели старинные Торговые ряды, Троицкую и Ильинскую церкви, а также посетили булочную и коврижечную, где попробовали выпечку, приготовленную по старинным рецептам», — говорится в сообщении.
Экскурсия завершилась посещением Ионна-Предтеченского храма и святого источника «Белый колодец».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Присоединиться к программам «Активного долголетия» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины возрасте от 60 лет. На занятия в Кашире можно записаться по телефону: 7 (49669) 28-147.

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Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске
07 ноября 2024, 14:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Бесплатный сольный концерт коллектива хореографической студии «Гармония» из Павловского Посада состоится в доме культуры Электрогорска в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Коллектив «Гармония» является постоянным участником всех городских праздников, культурно-массовых мероприятий, смотров-конкурсов самодеятельности, художественного творчества, презентаций и ярмарок. В программе концерта различные народные танцы», — говорится в сообщении.
Концерт начнётся в два часа дня в ДК «Электрогорск». Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Отмечается, что в студии «Гармония» занимается более 50 ребят в возрасте от четырёх до 16 лет. Коллективом руководят Валентина Баринова и Наталья Лесникова.

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#павловский посад
#электросталь
#концерт
#культура
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Подмосковных школьников пригласили принять участие в «Культурном марафоне»
07 ноября 2024, 13:27

Фото: iStock/morgan23

Просветительская акция «Культурный марафон» проводится в России в пятый раз, принять в ней участие приглашаются школьники, их родители и педагоги из всех регионов страны включая Московскую область, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«В этом году «Культурный марафон» посвящён классической литературе, музыке и живописи. Эксперты подготовили для участников интерактивные развивающие тесты по теме «Русские классики через призму технологий», — говорится в сообщении.
Тестирование в рамках «Культурного марафона» проводится в онлайн-режиме на платформе «Яндекс.Образование» с 5 ноября по 8 декабря. По итогам тестирования лучшие участники получат призы.

Ранее сообщалось, что пять представителей Московской области вышли в финал всероссийского конкурса гейм-разработчиков «Начни игру».

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#марафон
#тестирование
#культура
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Киноиндустрия понесла утрату — скончался киновед Борис Криштул
В 84 года умер кинематографист и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул
07 ноября 2024, 00:59

Фото: iStock/iZhenya

Борис Криштул, известный организатор кинопроизводства и педагог ВГИКа, скончался на 85-м году жизни. Пресс-служба Союза кинематографистов России, в котором он состоял, выразила соболезнования его родным и близким, однако причина смерти не была уточнена.
Родившийся в Москве 21 августа 1940 года, Криштул окончил экономический факультет ВГИКа заочно в 1960 году.

Впоследствии он стал директором на киностудии «Мосфильм», где работал над созданием фильмов, таких как «От зари до зари», «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово».

Криштул также написал несколько книг по истории кино, включая «Добро пожаловать в «Юность» и «Длинная дорога в Канны».

В 1988 году он возглавил ревизионную комиссию Союза кинематографистов, а в 1990-х переключился на преподавательскую деятельность, обучая студентов ВГИКа.

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#кино
#соболезнования
#смерть
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На набережной в Кашире заработала почта Деда Мороза
06 ноября 2024, 15:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Почтовый ящик для писем Деду Морозу установили в кафе на набережной в Кашире, вся корреспонденция, собранная там, будет переправлена в резиденцию главного зимнего волшебника в Великом Устюге, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В кафе на набережной в Кашире можно отправить письмо Деду Морозу, рассказав о своих мечтах, пожеланиях и планах. Выемка писем и открыток из этого почтового ящика производится ежедневно, все они своевременно будут доставлены «Почтой России» Дедушке Морозу в Великий Устюг», — говорится в сообщении.
Отмечается, что почтовые ящики для писем Деду Морозу появятся также в парках округа Кашира. Их планируют установить во второй половине ноября. Авторам писем также напоминают, что получить ответ от волшебника можно только в том случае, если правильно указать обратный адрес.

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#кашира
#дед мороз
#почта деда мороза
#письма
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Оркестр из Каширы завоевал приз международного конкурса
06 ноября 2024, 14:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Оркестр русских народных инструментов «Сувенир» каширской Детской школы искусств занял второе место на ХХХ Международном конкурсе исполнительского искусства «Роза ветров», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Оркестр «Сувенир» под управлением Романа Кузовлева завоевал второе место. А конкурсе каширские музыканты исполнили саундтрек к кинофильму «Пираты Карибского моря» композитора Ханса Циммера», — говорится в сообщении.
Конкурс исполнительского искусства «Роза ветров» проводится с 1994 года. В этом — юбилейном — году участие в конкурсе приняли 2 тысяч 300 музыкантов из более чем 20 стран, включая Индию, Китай, Марокко, Бразилию, Мексику, ОАЭ и Аргентину. От России участие в конкурсе приняли представители 45 регионов.

Запись конкурсного выступления оркестра «Сувенир» можно посмотреть по ссылке.

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#кашира
#музыканты
#оркестр
#конкурс
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Павловопосадские платки представят на выставке «Гранд Текстиль»
06 ноября 2024, 13:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Музей истории Русского платка и шали примет участие в уникальной выставке в Москве «Гранд Текстиль». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Павловский Посад.
«Площадь платка» соберёт на выставке 7 ноября талантливых художников-дизайнеров, творящих и создающих платки. Об истории музея, формировании коллекций и многом другом расскажет его создатель Владимир Шишенин», – рассказали в пресс-службе.
Посетителей также ждут лекции о создании авторских платков, экскурсия по выставке с авторами, фотосессия с участниками и гостями выставки на Театральном балконе.

Вход на «Площадь платка» будет свободным.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Выставка «Гранд Текстиль» будет проходить на Тишинке 7-10 ноября.

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#московская область
#культура
#музей
#история
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В Подмосковье можно будет получить карту «Тройка» с уникальным дизайном
06 ноября 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В подмосковных музеях стартует акция по распространению карт «Тройка» с новым дизайном. Второй совместный проект «Путешествуй с «Тройкой» по Подмосковью» запускают Министерство культуры и туризма Московской области и «СберТройка», сообщили в пресс-службе ведомства.
«В регионе расположены уникальные музеи. Они предлагают посетителям выставки русского и европейского искусства, исторические и краеведческие экспозиции, познавательные экскурсии, творческие мероприятия для взрослых и детей. На новой карте «Тройка» изображены такие подмосковные достопримечательности, как государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, парк Малевича в Одинцовском городском округе, Серпуховский историко-художественный музей и Зарайский и Коломенский кремли», – отметили в ведомстве.
Московская билетная система «СберТройка» позволяет жителям Подмосковья легко добраться до этих и других знаковых мест региона на общественном транспорте. Пункты выдачи карт будут работать во всех пяти названных локациях.

Получить карту можно, приняв участие в квесте, который состоится 8 ноября.

В каждой из локаций будут размещены плакаты с анонсом акции. Участникам надо будет найти плакат, сделать с ним фото, опубликовать в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #Подмосковье_с_Тройкой и отметить аккаунт локации. Публикацию нужно показать сотруднику. После этого можно будет получить карту «Тройка» с новым дизайном.

Тираж карт ограничен, предупредили в министерстве.

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#минкульттуризма мо
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Конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках» собрал музыкантов из 22 муниципалитетов
06 ноября 2024, 10:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Артисты из 22 муниципалитетов Подмосковья приняли участие в областном фестивале-конкурсе исполнителей народных песен и музыки на ручных гармониках «Играй, гармонь, в Котельниках». Он прошёл в Доме культуры «Белая Дача», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурсная программа состояла из 65 номеров в исполнении хоров, вокальных ансамблей, дуэтов, трио и солистов. Гран-при фестиваля в номинации «Ансамбль» завоевал Народный коллектив хор «Русская песня» из Саввинской слободы Одинцовского городского округа», – отметили в пресс-службе.
Участников из Котельников наградили дипломами лауреатов. Лауреатом I степени в номинации «Ансамбли» стал Народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Русская песня», лауреатом III степени в номинации «Гармоника» – Михаил Власов, лауреатом III степени в номинации «Ансамбли» – Народный коллектив «Хор русской песни «Белая Дача» им. А. В. Прокошиной.

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#московская область
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