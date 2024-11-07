Вокалисты из Каширы победили на конкурсе искусств «Осенний Олимп»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Детский вокальный ансамбль «ТОЧКА.РУ», организованный при Доме культуры имени Ленина городского округа Кашира, одержал победу на международном многожанровом конкурсе искусств «Осенний Олимп», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ансамбль «ТОЧКА.РУ» награжден дипломом Лауреата I степени в номинации «Вокал эстрадный — ансамбль» в возрастной категории 13-15 лет за исполнение композиции под названием «На дальней станции сойду», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Кроме того, руководительница коллектива Светлана Вахрушева получила от организаторов конкурса благодарственное письмо за большой вклад в развитие искусства и высокий уровень подготовки участников.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Конкурс искусств «Осенний Олимп» проводился в дистанционном формате с 25 сентября по 25 октября.
Читайте также:
Долголетам из Каширы устроили экскурсию в Зарайск
Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске
Подмосковных школьников пригласили принять участие в «Культурном марафоне»
Лев Каштанов