Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Бесплатный сольный концерт коллектива хореографической студии «Гармония» из Павловского Посада состоится в доме культуры Электрогорска в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Коллектив «Гармония» является постоянным участником всех городских праздников, культурно-массовых мероприятий, смотров-конкурсов самодеятельности, художественного творчества, презентаций и ярмарок. В программе концерта различные народные танцы», — говорится в сообщении.Концерт начнётся в два часа дня в ДК «Электрогорск». Вход свободный, возрастных ограничений нет.
Отмечается, что в студии «Гармония» занимается более 50 ребят в возрасте от четырёх до 16 лет. Коллективом руководят Валентина Баринова и Наталья Лесникова.
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