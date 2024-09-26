«Удивительный мастер»: В музее Новый Иерусалим пройдет встреча с художником Марко Бравура

Фото: музей «Новый Иерусалим»
28 сентября в музее «Новый Иерусалим» проведут творческую встречу и публичное интервью с художником, мозаичистом Марко Бравура. Мероприятие пройдет в рамках просветительской программы выставки «Культурный полюс. Таруса». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В ведомстве уточнили, что произведениями художника украшены разные уголки мира. Они внесены в список адриатического наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
Искусствовед, куратор выставки «Культурный полюс. Таруса» Анна Вихрова в беседе с «Радио 1» рассказала про спикера встречи Марко Бравура.
Она добавила, что география работ Марко Бравура самая разная, а известность ему принесла большая мозаичная скульптура «Фонтан», которая установлена в Бейруте — в месте, которое более всего пострадало во время военного конфликта.
Анна Вихрова отметила, что Марко Бравура перебрался из Италии в Подмосковье из-за бизнеса, а именно из-за предпринимателя, который заметил работы его и его дочери, а потом решил устроить череду выставок и открыть мастерскую с материалами.
Фото: музей «Новый Иерусалим»
По ее словам, благодаря творчеству Марко Бравура, в калужской области появился завод смальты — материал для мозаики, родиной которого является Венеция.
Фото: музей «Новый Иерусалим»
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Искусствовед, куратор выставки «Культурный полюс. Таруса» Анна Вихрова в беседе с «Радио 1» рассказала про спикера встречи Марко Бравура.
«Он уже более 9 лет живет в Тарусе — в маленьком городочке на границе Московской и Калужской области. В рамках нашей выставки мы делаем несколько просветительским мероприятий, которые буду проходить каждые выходные. 28 будет публичное интервью-беседа с Марко. Марка впервые окажется в музее «Новый Иерусалим», и нам интересно представить его работы, а для публики мы открываем новый формат общения с современными художниками. Обычно публика смотрит на произведения искусства на крупных выставках, ярмарках, но пообщаться вживую приходится крайне редко, а нам показалось, что этот формат может быть интересен самому широкому кругу зрителей», — поделилась собеседница.Фото: музей «Новый Иерусалим»
Она добавила, что география работ Марко Бравура самая разная, а известность ему принесла большая мозаичная скульптура «Фонтан», которая установлена в Бейруте — в месте, которое более всего пострадало во время военного конфликта.
«Марко — это удивительный мастер, который совершил, можно сказать, кругосветное творческое путешествие. Он ездил в страны Востока, Азии, Европы, впитывал в себя совершенно разные культуры. В своей мозаичной работе он воплотил идею единства всех народов, разных языков. Его произведения украшают и многочисленные музеи и в Москве, и в Италии, и во Франции. А в Казани, возможно, откроется даже музей мозаики, где основное место займут произведения Марко Бравура», — рассказала искусствовед.Фото: музей «Новый Иерусалим»
Анна Вихрова отметила, что Марко Бравура перебрался из Италии в Подмосковье из-за бизнеса, а именно из-за предпринимателя, который заметил работы его и его дочери, а потом решил устроить череду выставок и открыть мастерскую с материалами.
Фото: музей «Новый Иерусалим»
По ее словам, благодаря творчеству Марко Бравура, в калужской области появился завод смальты — материал для мозаики, родиной которого является Венеция.
Фото: музей «Новый Иерусалим»
«У Марко много учеников, в том числе молодых художников из Подмосковья, которые приезжают к нему набираться опыта. В Москве было несколько выставок мастера, и хочется верить, что его произведения окажутся в музеях, на улицах и площадях Подмосковья», — заключила куратор выставки «Культурный полюс.Таруса».
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Анастасия Бондарева