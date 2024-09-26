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«Удивительный мастер»: В музее Новый Иерусалим пройдет встреча с художником Марко Бравура

26 сентября 2024, 18:39
Фото: музей «Новый Иерусалим»

Фото: музей «Новый Иерусалим»

28 сентября в музее «Новый Иерусалим» проведут творческую встречу и публичное интервью с художником, мозаичистом Марко Бравура. Мероприятие пройдет в рамках просветительской программы выставки «Культурный полюс. Таруса». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В ведомстве уточнили, что произведениями художника украшены разные уголки мира. Они внесены в список адриатического наследия, охраняемого ЮНЕСКО.

Искусствовед, куратор выставки «Культурный полюс. Таруса» Анна Вихрова в беседе с «Радио 1» рассказала про спикера встречи Марко Бравура.



«Он уже более 9 лет живет в Тарусе — в маленьком городочке на границе Московской и Калужской области. В рамках нашей выставки мы делаем несколько просветительским мероприятий, которые буду проходить каждые выходные. 28 будет публичное интервью-беседа с Марко. Марка впервые окажется в музее «Новый Иерусалим», и нам интересно представить его работы, а для публики мы открываем новый формат общения с современными художниками. Обычно публика смотрит на произведения искусства на крупных выставках, ярмарках, но пообщаться вживую приходится крайне редко, а нам показалось, что этот формат может быть интересен самому широкому кругу зрителей», — поделилась собеседница.
Фото: музей «Новый Иерусалим»

Она добавила, что география работ Марко Бравура самая разная, а известность ему принесла большая мозаичная скульптура «Фонтан», которая установлена в Бейруте — в месте, которое более всего пострадало во время военного конфликта.

«Марко — это удивительный мастер, который совершил, можно сказать, кругосветное творческое путешествие. Он ездил в страны Востока, Азии, Европы, впитывал в себя совершенно разные культуры. В своей мозаичной работе он воплотил идею единства всех народов, разных языков. Его произведения украшают и многочисленные музеи и в Москве, и в Италии, и во Франции. А в Казани, возможно, откроется даже музей мозаики, где основное место займут произведения Марко Бравура», — рассказала искусствовед.
Фото: музей «Новый Иерусалим»

Анна Вихрова отметила, что Марко Бравура перебрался из Италии в Подмосковье из-за бизнеса, а именно из-за предпринимателя, который заметил работы его и его дочери, а потом решил устроить череду выставок и открыть мастерскую с материалами.

Фото: музей «Новый Иерусалим»

По ее словам, благодаря творчеству Марко Бравура, в калужской области появился завод смальты — материал для мозаики, родиной которого является Венеция.

Фото: музей «Новый Иерусалим»

«У Марко много учеников, в том числе молодых художников из Подмосковья, которые приезжают к нему набираться опыта. В Москве было несколько выставок мастера, и хочется верить, что его произведения окажутся в музеях, на улицах и площадях Подмосковья», — заключила куратор выставки «Культурный полюс.Таруса».

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27 сентября в Московской области пройдут тематические экскурсии по паркам
26 сентября 2024, 17:38

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

27 сентября, в честь Всемирного дня туризма, более 15 парков Подмосковья организуют бесплатные групповые экскурсии для посетителей всех возрастов. В Министерстве культуры и туризма региона сообщили, что экскурсии будут посвящены истории парков, их муниципалитетов, а также жизни выдающихся личностей, связанных с этими местами.
Например, в Раменском городском парке пройдет экскурсия под названием «История усадьбы». Участники узнают о первом владельце села Раменское, истории появления усадебной территории и развитии важнейшего предприятия города — Раменской бумажной и ткацкой мануфактуры.

Парк «Фабричный пруд» в Реутове приглашает на историческую прогулку. Посетители смогут увидеть старинные карты и архивные фотографии пруда и его окрестностей и познакомиться с художественным наследием скульпторов, поэтов и художников, которые украсили и воспевали это городское пространство.

В парке усадьбы Фряново городского округа Щелково состоятся две экскурсии: «Фряново — страницы истории» и «Лазаревы — промышленники и меценаты». Гости узнают о первых владельцах имения, значении шелкового производства для усадьбы и уникальной архитектуре комплекса, сохранившейся почти в первозданном виде.

В Городском парке Павловского Посада пройдет историческая экскурсия «Между Царской и Вознесенской». Участникам расскажут о концепции парковой территории, разработанной более ста лет назад, а также ознакомят с фактами о её становлении и развитии.

Чтобы узнать точное время начала экскурсий и подробности, можно обратиться к дирекциям парков или ознакомившись с информацией в их социальных сетях.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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#парк
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В Подмосковье выпустили «Осенний гастропутеводитель» по паркам
26 сентября 2024, 10:51

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Сезонный путеводитель по кафе и ресторанам, расположенным в парках Подмосковья, выпустила организация «МосОблПарк», сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Рестораны и кафе стали неотъемлемой частью парковой культуры Подмосковья. Только в этом году в парках открылось три новых заведения: ресторан «Ботаника бистро» в Раменском городском парке, кафе «Спортсмены» в одинцовском парке «Раздолье», и ресторан «Ботаника by Вшивкина» в парке «Меленки» Павлово-Посадского округа. (…) Мы предлагаем совершить путешествие по паркам, насладиться их осенней атмосферой, а после прогулки заглянуть в рестораны и кафе», ― сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Отмечается, что «Осенний гастропутеводитель» включает в себя десять заведений, работающих в парках Московской области. Прочесть про них можно на официальной странице АНО «МосОблПарк» на Дзене и в соцсети «ВКонтакте».

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#минкульттуризма мо
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#московская область
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На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» собрали 6 тонн помощи Курску
25 сентября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Волонтёры благотворительного фонда «Путь детства» передали 6 тонн помощи в детский специализированный центр «Ассоль» в Курске. Гуманитарную поездку совершили после сбора средств во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«На гала-концерте фонд собрал средства, которые затем были направлены на закупку помощи для курян. В составе груза – вещи, продукты, средства личной гигиены, бытовая химия и многое другое», – отметили в министерстве.
Так, жители городского округа Пушкинский собрали канцтовары, комплекты школьной формы и рюкзаки. Делегация Луховиц передала одежду и продукты, Орехово-Зуева – канцелярию и рюкзаки, Реутова – питание.

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#минкульттуризма мо
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В Химках состоялся танцевальный концерт «Хоровод традиций»
25 сентября 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Концерт «Хоровод традиций» состоялся в Центральной детской школе искусств (ЦДШИ) городского округа Химки, для зрителей выступили ученики хореографического отделения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программу вошли танцы народов Росси и других стран, впечатление от выступлений усилили яркие костюмы и этническая музыка. Свои номера представили три хореографических ансамбля школы искусств — «Росток», «Улыбка» и «Юность», — говорится в сообщении.
Участников концерта и их педагогов поблагодарила директор ЦДШИ Инна Монастырская.

«Каждый из наших коллектив представил уникальную программу, отражающую богатство и самобытность культурного наследия разных народов», — отметила она.
Кроме того, после концерта Инна Монастырская вручила руководительнице ансамбля «Росток» Надежде Казариной почётный знак «За труды и усердие» от администрации округа Химки.

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#концерт
#танцы
#искусство
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В библиотеках Московской области состоятся встречи с поэтом Евгением Чигриным
25 сентября 2024, 10:54

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках проекта «Встреча с писателем» Губернская библиотека организует в подмосковных библиотеках серию мероприятий для читателей с участием поэта Евгения Чигрина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Евгений Михайлович Чигрин — один из самых известных современных поэтов, писателей и эссеистов, автор «Литературной газеты», член Международного ПЕН-клуба и Союза писателей Москвы, лауреат Горьковской литературной премии и многих других наград. Его книга «Болотный огонь» попала в шорт-лист национальной премии «Книга года — 2024» по версии жюри Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и получила диплом финалиста. Более 1200 книг российских авторов были номинированы на эту премию.

Стихи Евгения Михайловича публикуются во многих литературных журналах и альманахах и переведены на множество европейских и восточных языков, всего на 21 язык мира.

Чигрин участвовал во многих поэтических фестивалях в России и за рубежом. Мероприятия с участием поэта запланированы на 26 сентября в Городской библиотеке имени А. С. Горловского в Сергиевом Посаде, 2 октября в Центральной библиотеке Истры. Далее последуют встречи в Коломне и Губернской библиотеке в Королёве. (Возможны изменения.)

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В Подмосковье впервые провели фестиваль лошадей мезенской породы
24 сентября 2024, 16:17

Фото: Дарья Леонова

Фестиваль, посвящённый лошадям мезенской породы, состоялся в Сергиево-Посадском городском округе. Организатор фестиваля, руководитель Селекционного центра по мезенской породе лошадей АрхНИИСХ Ирина Юрьева рассказала, что такой фестиваль проводится в Подмосковье впервые, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
«До этого мы проводили выставки мезенских лошадей только в Архангельской области. Нам захотелось, чтобы эту породу узнали здесь, на московской земле, чтобы лошадь была узнаваема, чтобы она нашла своё применение и в Подмосковье, и в ближайших регионах», — сказала Ирина Юрьева.
Фестиваль включал в себя выставку молодых лошадей, показательные выступления наездников, а также фотовыставку, лекции и ярмарку сувениров ручной работы.

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#культура
#ярмарка
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В храме в селе Подмоклово отметили праздник Рождества Богородицы
24 сентября 2024, 14:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Престольный праздник отметили в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Подмоклово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Храм является объектом культурного наследия и туристической жемчужиной Серпухова. Он выстроен в виде ротонды, окружённой аркадой, на которой установлены статуи апостолов и евангелистов.
«Настоятель, протоиерей Дионисий Крюков, создал дружный приход и сделал церковь известной на всю Россию. По его инициативе проводится просветительский фестиваль «Классическая музыка в Подмоклове». Он уже становился победителем конкурса X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award», – говорится в сообщении.
Для гостей после торжественного богослужения устроили семейный праздник.

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21 сентября В Егорьевском историко-художественном музее состоялось открытие отдела истории
24 сентября 2024, 13:16

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 21 сентября, после реконструкции состоялось открытие обновлённой экспозиции исторического отдела Егорьевского историко-художественного музея, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Открытие привлекло множество жителей города, которые ознакомились с ключевыми моментами истории Егорьевска, представленными в соответствии с разделами экспозиции музея. Таким образом, музей с помощью реконструкторов — участников любительских клубов и театральных коллективов — вышел на городские улицы.

Обновлённую экспозицию Егорьевского музея посетили более 300 человек.

«Новая экспозиция в открывшемся здании отдела истории Егорьевского музея –пример современного музейного подхода к работе с краеведческой тематикой. В целом пример того, как должен и может сегодня работать муниципальный музей. Новое мультимедийное и познавательное пространство – итог не только комплексной поддержки, региональной и федеральной, но еще и результат активной позиции самого музея, привлекающего грантовые средства, тесно взаимодействующего с местными властями. Уверен, что интерактивная экспозиция понравится детям и взрослым, будет пользоваться популярностью у местных жителей и, вместе с тем, станет объектом высокого туристического интереса», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
В честь открытия на Музейной площади и улице Советской, рядом со зданием исторического отдела ЕИХМ, были организованы площадки, посвящённые различным этапам истории и развития Егорьевской земли, начиная с первых поселенцев племени Мещера и заканчивая современностью.

На площадке «Ворота в Мещеру» прошли мастер-класс «Раскопки», где все желающие могли попробовать себя в роли археологов, и мастер-класс по изготовлению старинных игрушек-маховиков.

Площадка «Дмитрий Пожарский» была посвящена Смутному времени, а на мастер-классах по владению бердышами посетители узнали о начале ратного пути князя Дмитрия Пожарского на егорьевской земле.

Площадка, посвящённая Екатерине II и её правлению, предложила гостям викторину по истории города и мастер-класс «Костюм эпохи Екатерины II». О временах основания музея рассказала площадка «Фабриканты», где посетители узнали о возникновении текстильных предприятий в Егорьевске и их основателях-фабрикантах, стоявших у истоков создания музея. Здесь же прошли мастер-классы по плетению на рамках и созданию необычных предметов.

Экспозиция «Никитская ярмарка» позволила посетителям окунуться в атмосферу ярмарочных гуляний XX века и познакомиться со старинными играми. Желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-куклака — игрушки, изображающей мужчину или мальчика.

Кроме того, гости праздника смогли почувствовать атмосферу времён СССР, побывав на советской свадьбе и Олимпиаде-80. Также в рамках мероприятия были проведены дегустации продукции местных производителей.

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В Мелихове около тысячи человек побывали на фестивале «День тыквы»
24 сентября 2024, 12:47

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов, прошёл праздник «День тыквы», который посетили около 1000 человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Организаторы мероприятия подготовили для гостей разнообразную развлекательную программу. Участники посетили мастер-классы по валянию и декупажной живописи, музыкальные и гастрономические мероприятия. Посетители могли попробовать огурцы, засоленные в тыкве по рецепту семьи Чехова, научиться готовить тыквенное варенье и создавать сувениры из тыквы.

Кроме того, на празднике прошли два конкурса: на лучший осенний урожай и самый яркий и оригинальный наряд.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» тесно связан с жизнью и творчеством выдающегося писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Он жил здесь семь лет, занимался писательством, садоводством и обустройством своего имения. Сегодня в музее хранится множество личных вещей Чехова и его семьи.

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