В Коломне пройдёт выставка-игра «Моя бабушка — русалка?»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
28 сентября в Коломне в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» состоится открытие авторской выставки-игры Нины Бисяриной под названием «Моя бабушка — русалка», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Нина Бисярина — режиссёр и художник-постановщик, победитель международного грантового конкурса «Арткоммуналка 2023–2024» в номинации «Визуальное искусство».
Выставка «Моя бабушка — русалка?» основана на детских воспоминаниях художницы и проходит в формате авторской игры. Кроме того, она станет прологом к анимационному фильму художницы.
Работы Бисяриной отражают её чуткое и тонкое восприятие окружающего мира и личной истории, а также радость от общения с близкими людьми.
Произведения выполнены в медитативном стиле, а старинная мебель и предметы напоминают о детстве, как о маленьком острове.
Открытие выставки запланировано на 18:30. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
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Нина Бисярина — режиссёр и художник-постановщик, победитель международного грантового конкурса «Арткоммуналка 2023–2024» в номинации «Визуальное искусство».
Выставка «Моя бабушка — русалка?» основана на детских воспоминаниях художницы и проходит в формате авторской игры. Кроме того, она станет прологом к анимационному фильму художницы.
Работы Бисяриной отражают её чуткое и тонкое восприятие окружающего мира и личной истории, а также радость от общения с близкими людьми.
Произведения выполнены в медитативном стиле, а старинная мебель и предметы напоминают о детстве, как о маленьком острове.
Открытие выставки запланировано на 18:30. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
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Дайана Хусинова