Благоустройство площади перед ДК «Октябрь» в Дубне закончат в этом году

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Благоустройство площади перед Дворцом культуры «Октябрь» в Дубне завершат уже до конца года. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров, который встретился с директором дворца культуры и подрядчиком.
«По контракту работы должны завершиться в следующем году, но площадь перед ДК благоустроим уже в этом. К новогодним праздникам здесь будет красивая и современная локация. В самом здании ДК «Октябрь» продолжается ремонт кровли. Вопросов к подрядчику нет, работы идут качественно и по графику», – сказал Тихомиров.Благоустройство площади продвигается опережающими темпами. Подрядчик завершил подготовку коммуникаций и приступил к укладке плитки.
Запланированы дополнительные работы по афишному ряду. Сначала планировалось установить новые тумбы, однако позже было решено отреставрировать существующие. Об этом попросили сотрудники Дворца культуры.
Работники ДК следят за ходом благоустройства, так как для них площадь перед зданием – ещё одна сцена. Именно там проходят массовые праздничные гуляния.
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Лора Луганская