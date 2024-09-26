Благоустройство площади перед ДК «Октябрь» в Дубне закончат в этом году

27 сентября, в честь Всемирного дня туризма, более 15 парков Подмосковья организуют бесплатные групповые экскурсии для посетителей всех возрастов. В Министерстве культуры и туризма региона сообщили, что экскурсии будут посвящены истории парков, их муниципалитетов, а также жизни выдающихся личностей, связанных с этими местами.