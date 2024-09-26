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Благоустройство площади перед ДК «Октябрь» в Дубне закончат в этом году

26 сентября 2024, 19:27
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Благоустройство площади перед Дворцом культуры «Октябрь» в Дубне завершат уже до конца года. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров, который встретился с директором дворца культуры и подрядчиком.
«По контракту работы должны завершиться в следующем году, но площадь перед ДК благоустроим уже в этом. К новогодним праздникам здесь будет красивая и современная локация. В самом здании ДК «Октябрь» продолжается ремонт кровли. Вопросов к подрядчику нет, работы идут качественно и по графику», – сказал Тихомиров.
Благоустройство площади продвигается опережающими темпами. Подрядчик завершил подготовку коммуникаций и приступил к укладке плитки.



Запланированы дополнительные работы по афишному ряду. Сначала планировалось установить новые тумбы, однако позже было решено отреставрировать существующие. Об этом попросили сотрудники Дворца культуры.

Работники ДК следят за ходом благоустройства, так как для них площадь перед зданием – ещё одна сцена. Именно там проходят массовые праздничные гуляния.

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#максим тихомиров
#благоустройство
«Удивительный мастер»: В музее Новый Иерусалим пройдет встреча с художником Марко Бравура
26 сентября 2024, 18:39

Фото: музей «Новый Иерусалим»

28 сентября в музее «Новый Иерусалим» проведут творческую встречу и публичное интервью с художником, мозаичистом Марко Бравура. Мероприятие пройдет в рамках просветительской программы выставки «Культурный полюс. Таруса». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В ведомстве уточнили, что произведениями художника украшены разные уголки мира. Они внесены в список адриатического наследия, охраняемого ЮНЕСКО.

Искусствовед, куратор выставки «Культурный полюс. Таруса» Анна Вихрова в беседе с «Радио 1» рассказала про спикера встречи Марко Бравура.

«Он уже более 9 лет живет в Тарусе — в маленьком городочке на границе Московской и Калужской области. В рамках нашей выставки мы делаем несколько просветительским мероприятий, которые буду проходить каждые выходные. 28 будет публичное интервью-беседа с Марко. Марка впервые окажется в музее «Новый Иерусалим», и нам интересно представить его работы, а для публики мы открываем новый формат общения с современными художниками. Обычно публика смотрит на произведения искусства на крупных выставках, ярмарках, но пообщаться вживую приходится крайне редко, а нам показалось, что этот формат может быть интересен самому широкому кругу зрителей», — поделилась собеседница.
Фото: музей «Новый Иерусалим»

Она добавила, что география работ Марко Бравура самая разная, а известность ему принесла большая мозаичная скульптура «Фонтан», которая установлена в Бейруте — в месте, которое более всего пострадало во время военного конфликта.

«Марко — это удивительный мастер, который совершил, можно сказать, кругосветное творческое путешествие. Он ездил в страны Востока, Азии, Европы, впитывал в себя совершенно разные культуры. В своей мозаичной работе он воплотил идею единства всех народов, разных языков. Его произведения украшают и многочисленные музеи и в Москве, и в Италии, и во Франции. А в Казани, возможно, откроется даже музей мозаики, где основное место займут произведения Марко Бравура», — рассказала искусствовед.
Фото: музей «Новый Иерусалим»

Анна Вихрова отметила, что Марко Бравура перебрался из Италии в Подмосковье из-за бизнеса, а именно из-за предпринимателя, который заметил работы его и его дочери, а потом решил устроить череду выставок и открыть мастерскую с материалами.

Фото: музей «Новый Иерусалим»

По ее словам, благодаря творчеству Марко Бравура, в калужской области появился завод смальты — материал для мозаики, родиной которого является Венеция.

Фото: музей «Новый Иерусалим»

«У Марко много учеников, в том числе молодых художников из Подмосковья, которые приезжают к нему набираться опыта. В Москве было несколько выставок мастера, и хочется верить, что его произведения окажутся в музеях, на улицах и площадях Подмосковья», — заключила куратор выставки «Культурный полюс.Таруса».

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#подмосковье
#музей
#новый иерусалим
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27 сентября в Московской области пройдут тематические экскурсии по паркам
26 сентября 2024, 17:38

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

27 сентября, в честь Всемирного дня туризма, более 15 парков Подмосковья организуют бесплатные групповые экскурсии для посетителей всех возрастов. В Министерстве культуры и туризма региона сообщили, что экскурсии будут посвящены истории парков, их муниципалитетов, а также жизни выдающихся личностей, связанных с этими местами.
Например, в Раменском городском парке пройдет экскурсия под названием «История усадьбы». Участники узнают о первом владельце села Раменское, истории появления усадебной территории и развитии важнейшего предприятия города — Раменской бумажной и ткацкой мануфактуры.

Парк «Фабричный пруд» в Реутове приглашает на историческую прогулку. Посетители смогут увидеть старинные карты и архивные фотографии пруда и его окрестностей и познакомиться с художественным наследием скульпторов, поэтов и художников, которые украсили и воспевали это городское пространство.

В парке усадьбы Фряново городского округа Щелково состоятся две экскурсии: «Фряново — страницы истории» и «Лазаревы — промышленники и меценаты». Гости узнают о первых владельцах имения, значении шелкового производства для усадьбы и уникальной архитектуре комплекса, сохранившейся почти в первозданном виде.

В Городском парке Павловского Посада пройдет историческая экскурсия «Между Царской и Вознесенской». Участникам расскажут о концепции парковой территории, разработанной более ста лет назад, а также ознакомят с фактами о её становлении и развитии.

Чтобы узнать точное время начала экскурсий и подробности, можно обратиться к дирекциям парков или ознакомившись с информацией в их социальных сетях.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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#парк
#усадьбы
#история
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В Подмосковье выпустили «Осенний гастропутеводитель» по паркам
26 сентября 2024, 10:51

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Сезонный путеводитель по кафе и ресторанам, расположенным в парках Подмосковья, выпустила организация «МосОблПарк», сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Рестораны и кафе стали неотъемлемой частью парковой культуры Подмосковья. Только в этом году в парках открылось три новых заведения: ресторан «Ботаника бистро» в Раменском городском парке, кафе «Спортсмены» в одинцовском парке «Раздолье», и ресторан «Ботаника by Вшивкина» в парке «Меленки» Павлово-Посадского округа. (…) Мы предлагаем совершить путешествие по паркам, насладиться их осенней атмосферой, а после прогулки заглянуть в рестораны и кафе», ― сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Отмечается, что «Осенний гастропутеводитель» включает в себя десять заведений, работающих в парках Московской области. Прочесть про них можно на официальной странице АНО «МосОблПарк» на Дзене и в соцсети «ВКонтакте».

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#минкульттуризма мо
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#московская область
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На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» собрали 6 тонн помощи Курску
25 сентября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Волонтёры благотворительного фонда «Путь детства» передали 6 тонн помощи в детский специализированный центр «Ассоль» в Курске. Гуманитарную поездку совершили после сбора средств во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«На гала-концерте фонд собрал средства, которые затем были направлены на закупку помощи для курян. В составе груза – вещи, продукты, средства личной гигиены, бытовая химия и многое другое», – отметили в министерстве.
Так, жители городского округа Пушкинский собрали канцтовары, комплекты школьной формы и рюкзаки. Делегация Луховиц передала одежду и продукты, Орехово-Зуева – канцелярию и рюкзаки, Реутова – питание.

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#минкульттуризма мо
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В Химках состоялся танцевальный концерт «Хоровод традиций»
25 сентября 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Концерт «Хоровод традиций» состоялся в Центральной детской школе искусств (ЦДШИ) городского округа Химки, для зрителей выступили ученики хореографического отделения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программу вошли танцы народов Росси и других стран, впечатление от выступлений усилили яркие костюмы и этническая музыка. Свои номера представили три хореографических ансамбля школы искусств — «Росток», «Улыбка» и «Юность», — говорится в сообщении.
Участников концерта и их педагогов поблагодарила директор ЦДШИ Инна Монастырская.

«Каждый из наших коллектив представил уникальную программу, отражающую богатство и самобытность культурного наследия разных народов», — отметила она.
Кроме того, после концерта Инна Монастырская вручила руководительнице ансамбля «Росток» Надежде Казариной почётный знак «За труды и усердие» от администрации округа Химки.

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#концерт
#танцы
#искусство
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В библиотеках Московской области состоятся встречи с поэтом Евгением Чигриным
25 сентября 2024, 10:54

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках проекта «Встреча с писателем» Губернская библиотека организует в подмосковных библиотеках серию мероприятий для читателей с участием поэта Евгения Чигрина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Евгений Михайлович Чигрин — один из самых известных современных поэтов, писателей и эссеистов, автор «Литературной газеты», член Международного ПЕН-клуба и Союза писателей Москвы, лауреат Горьковской литературной премии и многих других наград. Его книга «Болотный огонь» попала в шорт-лист национальной премии «Книга года — 2024» по версии жюри Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и получила диплом финалиста. Более 1200 книг российских авторов были номинированы на эту премию.

Стихи Евгения Михайловича публикуются во многих литературных журналах и альманахах и переведены на множество европейских и восточных языков, всего на 21 язык мира.

Чигрин участвовал во многих поэтических фестивалях в России и за рубежом. Мероприятия с участием поэта запланированы на 26 сентября в Городской библиотеке имени А. С. Горловского в Сергиевом Посаде, 2 октября в Центральной библиотеке Истры. Далее последуют встречи в Коломне и Губернской библиотеке в Королёве. (Возможны изменения.)

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В Подмосковье впервые провели фестиваль лошадей мезенской породы
24 сентября 2024, 16:17

Фото: Дарья Леонова

Фестиваль, посвящённый лошадям мезенской породы, состоялся в Сергиево-Посадском городском округе. Организатор фестиваля, руководитель Селекционного центра по мезенской породе лошадей АрхНИИСХ Ирина Юрьева рассказала, что такой фестиваль проводится в Подмосковье впервые, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
«До этого мы проводили выставки мезенских лошадей только в Архангельской области. Нам захотелось, чтобы эту породу узнали здесь, на московской земле, чтобы лошадь была узнаваема, чтобы она нашла своё применение и в Подмосковье, и в ближайших регионах», — сказала Ирина Юрьева.
Фестиваль включал в себя выставку молодых лошадей, показательные выступления наездников, а также фотовыставку, лекции и ярмарку сувениров ручной работы.

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#культура
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В храме в селе Подмоклово отметили праздник Рождества Богородицы
24 сентября 2024, 14:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Престольный праздник отметили в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Подмоклово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Храм является объектом культурного наследия и туристической жемчужиной Серпухова. Он выстроен в виде ротонды, окружённой аркадой, на которой установлены статуи апостолов и евангелистов.
«Настоятель, протоиерей Дионисий Крюков, создал дружный приход и сделал церковь известной на всю Россию. По его инициативе проводится просветительский фестиваль «Классическая музыка в Подмоклове». Он уже становился победителем конкурса X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award», – говорится в сообщении.
Для гостей после торжественного богослужения устроили семейный праздник.

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#московская область
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21 сентября В Егорьевском историко-художественном музее состоялось открытие отдела истории
24 сентября 2024, 13:16

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 21 сентября, после реконструкции состоялось открытие обновлённой экспозиции исторического отдела Егорьевского историко-художественного музея, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Открытие привлекло множество жителей города, которые ознакомились с ключевыми моментами истории Егорьевска, представленными в соответствии с разделами экспозиции музея. Таким образом, музей с помощью реконструкторов — участников любительских клубов и театральных коллективов — вышел на городские улицы.

Обновлённую экспозицию Егорьевского музея посетили более 300 человек.

«Новая экспозиция в открывшемся здании отдела истории Егорьевского музея –пример современного музейного подхода к работе с краеведческой тематикой. В целом пример того, как должен и может сегодня работать муниципальный музей. Новое мультимедийное и познавательное пространство – итог не только комплексной поддержки, региональной и федеральной, но еще и результат активной позиции самого музея, привлекающего грантовые средства, тесно взаимодействующего с местными властями. Уверен, что интерактивная экспозиция понравится детям и взрослым, будет пользоваться популярностью у местных жителей и, вместе с тем, станет объектом высокого туристического интереса», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
В честь открытия на Музейной площади и улице Советской, рядом со зданием исторического отдела ЕИХМ, были организованы площадки, посвящённые различным этапам истории и развития Егорьевской земли, начиная с первых поселенцев племени Мещера и заканчивая современностью.

На площадке «Ворота в Мещеру» прошли мастер-класс «Раскопки», где все желающие могли попробовать себя в роли археологов, и мастер-класс по изготовлению старинных игрушек-маховиков.

Площадка «Дмитрий Пожарский» была посвящена Смутному времени, а на мастер-классах по владению бердышами посетители узнали о начале ратного пути князя Дмитрия Пожарского на егорьевской земле.

Площадка, посвящённая Екатерине II и её правлению, предложила гостям викторину по истории города и мастер-класс «Костюм эпохи Екатерины II». О временах основания музея рассказала площадка «Фабриканты», где посетители узнали о возникновении текстильных предприятий в Егорьевске и их основателях-фабрикантах, стоявших у истоков создания музея. Здесь же прошли мастер-классы по плетению на рамках и созданию необычных предметов.

Экспозиция «Никитская ярмарка» позволила посетителям окунуться в атмосферу ярмарочных гуляний XX века и познакомиться со старинными играми. Желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-куклака — игрушки, изображающей мужчину или мальчика.

Кроме того, гости праздника смогли почувствовать атмосферу времён СССР, побывав на советской свадьбе и Олимпиаде-80. Также в рамках мероприятия были проведены дегустации продукции местных производителей.

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