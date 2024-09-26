В Дубне завершают строительство масштабных инфраструктурных объектов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Обустройство участка велодорожки в деревне Ратмино подходит к концу. Специалисты приступили к финальному этапу – укладке отсева из гранитной крошки. Ход работ проверил глава Дубны Максим Тихомиров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Такой экологичный и водопроницаемый материал, как гранитная крошка, использовали для трассы «Вело1».
Ускорил темпы работ и подрядчик на этапе от моста до Комсомольской набережной. Сейчас там идёт укладка щебнем в рамках подготовки дороги к асфальтированию. На участке от газового хозяйства до моста начинается установка бортового камня.
Помимо этого, в рамках объезда глава Дубны заехал в спорткомплекс «Руслан», где продолжается ремонт зала борьбы. На этой неделе подрядчик переходит к покраске. Также продолжается ремонт в раздевалках и душевых дворца спорта «Радуга», где работы завершатся в течение двух недель.
Читайте также:
В Университете «Дубна» начинают издавать научный журнал
В Дубне обустроят два дополнительных пешеходных перехода
Назван срок открытия детской поликлиники в правобережной части Дубны
«Задача – максимально быстро, в течение недели, закончить этап и сдать, чтобы жители могли кататься, заниматься спортом. Погода позволяет это делать», – отметил Тихомиров.
Ускорил темпы работ и подрядчик на этапе от моста до Комсомольской набережной. Сейчас там идёт укладка щебнем в рамках подготовки дороги к асфальтированию. На участке от газового хозяйства до моста начинается установка бортового камня.
Помимо этого, в рамках объезда глава Дубны заехал в спорткомплекс «Руслан», где продолжается ремонт зала борьбы. На этой неделе подрядчик переходит к покраске. Также продолжается ремонт в раздевалках и душевых дворца спорта «Радуга», где работы завершатся в течение двух недель.
Читайте также:
В Университете «Дубна» начинают издавать научный журнал
В Дубне обустроят два дополнительных пешеходных перехода
Назван срок открытия детской поликлиники в правобережной части Дубны
Лора Луганская