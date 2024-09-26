В Дубне завершают строительство масштабных инфраструктурных объектов

«Мы одни из первых в области, кто реализовал программу «Земля за 1 рубль» «под ключ». Появившийся благодаря ей цех уже функционирует и полноценно выдает продукцию. С 2022 года наша производительность увеличилась в 2 раза. В последующие 5 лет мы планируем войти в десятку лучших мировых производителей навесного оборудования», — рассказал директор технопарка по развитию Иван Василега.