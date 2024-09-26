Назван срок открытия детской поликлиники в правобережной части Дубны

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Детскую поликлинику построят в центре правобережной части Дубны, медучреждение должно заработать в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Поликлиника войдёт в состав Дубненской больницы и будет расположена на пересечении улиц Энтузиастов и Вернова. Сейчас ведётся подготовка документов для выбора подрядчика на строительные работы», — говорится в сообщении.Приём в поликлинике будут проводить как педиатры, так и узкопрофильные специалисты, кроме того, в медицинском учреждении предусмотрено отделение профилактики и восстановительного лечения.
Отмечается, что эта поликлиника крайне нужна жителям — они не раз говорили об этом в ходе встреч с главой городского округа Дубна Максимом Тихомировым и главврачом Дубненской больницы. Сейчас большинство специалистов ведёт приём маленьких пациентов в левобережной части Дубны — в поликлинике на улице Карла Маркса, и добираться туда из правобережного района крайне неудобно. Новая поликлиника решит эту проблему.
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