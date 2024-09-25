В Дубне обустроят два дополнительных пешеходных перехода

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Два дополнительных перехода для пешеходов обустроят на улице Векслера в Дубне — рядом со зданием Управления гостинично-ресторанным комплексом Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) и у аллеи, ведущей к ДК «Мир», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Подъезды к проезжей части подрядчик уже заасфальтировал, установлены соответствующие дорожные знаки», — говорится в сообщении.Завершить работы по обустройству пешеходных переходов на Векслера должны до конца сентября.
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что пешеходные переходы в эти местах делают по запросу жителей, теперь путь к дому культуры и к Менделеевской набережной станет безопаснее.
Пешеходные переходы обустраивают в рамках работ по обновлению тротуара на улице Флерова, здесь уже уложен новый асфальт.
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