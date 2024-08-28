Благоустройство территории Саввино-Сторожевского монастыря идёт по графику

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Стефан проверили ход благоустройства в Звенигородской обители. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Монтаж бортовых камней почти завершён. Рабочие укладывают плитку и готовят основание для нового асфальта на центральной аллее монастыря.
Как отметили в администрации, Святой Савва Сторожевский, ученик преподобного Сергия Радонежского, почитался как покровитель Отечества. Он был духовником семьи благоверного великого князя Димитрия Донского и его сына Юрия Звенигородского, по просьбе которого в 1398 году на горе Сторожа основал монастырь.
Недавно, 23 августа, Русская православная церковь отмечала значимую дату – второе обретение и перенесение мощей святого преподобного Саввы. Именно в этот день в 1998 году мощи русского святого вернулись в устроенную им обитель в Звенигород. С марта 1985 года они покоились в Покровском храме Московского Данилова монастыря.
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«В этом году делаем центральную аллею и подходы к церквям, палатам и корпусам. Уже подготовлена подушка из щебня для укладки асфальта, завершается установка бордюрного и садового камней. С понедельника на центральной аллее начнут укладывать новое покрытие. Планируется построить игровую площадку для маленьких прихожан и сделать стеклянное ограждение на смотровой площадке. Сейчас его изготавливают. Материалы при благоустройстве используются самые надёжные и качественные – делаем на долгие годы», – рассказал Иванов.
Как отметили в администрации, Святой Савва Сторожевский, ученик преподобного Сергия Радонежского, почитался как покровитель Отечества. Он был духовником семьи благоверного великого князя Димитрия Донского и его сына Юрия Звенигородского, по просьбе которого в 1398 году на горе Сторожа основал монастырь.
Недавно, 23 августа, Русская православная церковь отмечала значимую дату – второе обретение и перенесение мощей святого преподобного Саввы. Именно в этот день в 1998 году мощи русского святого вернулись в устроенную им обитель в Звенигород. С марта 1985 года они покоились в Покровском храме Московского Данилова монастыря.
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Лора Луганская