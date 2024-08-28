Благоустройство территории Саввино-Сторожевского монастыря идёт по графику

Литературный фестиваль «Пильняковские чтения» прошел в Глуховском парке в Ногинске. Для гостей мероприятия подготовили 30 интерактивных площадок с мастер-классами, представлениями и другими активностями. Фестиваль проходит в округе уже третий год. В этот раз в павильоне для мастер-классов провели лекцию о жизни российского революционера-большевика Виктора Ногина — в его честь назван округ.