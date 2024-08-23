Глава Одинцовского округа Иванов вручил паспорта юным жителям муниципалитета

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Церемонию вручения паспортов провели для девяти четырнадцатилетних жителей Одинцовского округа, мероприятие состоялось в здании окружной администрации, документы ребята получили из рук главы округа Андрея Иванова, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Мероприятие приурочили к Дню государственного фага России.
Ребята также получили в подарок по экземпляру книги «История государства Российского» Николая Карамзина.
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«22 августа наша страна отмечает День государственного флага, нашего символа —триколора, под которым Россия одерживает свои победы. В честь этого события мы собрали вас сегодня здесь, чтобы в торжественной обстановке вручить вам ваши первые паспорта. Искренне поздравляю вас, ваших родителей, бабушек и дедушек, родственников с этим знаковым событием», — сказал Андрей Иванов.
Ребята также получили в подарок по экземпляру книги «История государства Российского» Николая Карамзина.
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Лев Каштанов