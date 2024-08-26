Глава Одинцовского округа Иванов вручил школьные ранцы первоклассникам

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Школьные ранцы со всеми необходимыми для учёбы принадлежностями вручили 21 первокласснику из малообеспеченных семей глава Одинцовского округа Андрей Иванов и руководительница областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Церемония вручения рюкзаков состоялась в парке «Раздолье».
Он также поздравил всех присутствующих с наступающим Днём знаний и пожелал ребятам и их родителям успешного учебного года.
Всего рюкзаки с нужными для школы предметами будут вручены 51 первокласснику из семей с низкими доходами, проживающих в Одинцовском округе.
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«Мы с большим удовольствием вручаем вам подарочные рюкзаки от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В каждом рюкзаке есть все, что необходимо первокласснику: тетрадки, ручки, краски, карандаши, прочие канцелярские принадлежности, пластилин», — сказал Андрей Иванов.
Он также поздравил всех присутствующих с наступающим Днём знаний и пожелал ребятам и их родителям успешного учебного года.
Всего рюкзаки с нужными для школы предметами будут вручены 51 первокласснику из семей с низкими доходами, проживающих в Одинцовском округе.
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Лев Каштанов