Глава Одинцовского округа Иванов дал поручения по обустройству парка в Звенигороде

Власти Подмосковья вместе с Газпромом догазифицируют в регионе почти 1 тыс. СНТ, реализуют девять концессий по теплоснабжению, построят и реконструируют 10 ГРС. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил главные направления сотрудничества с представителями Газпрома, от догазификации СНТ до ключевых программ по повышению надёжности энергоснабжения региона.