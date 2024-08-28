Глава Одинцовского округа Иванов дал поручения по обустройству парка в Звенигороде

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с жителями звенигородского микрорайона Супонево проверил ход работ по благоустройству нового городского парка. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Вместе с инициативной группой жителей посмотрели, как идёт благоустройство парка в Супонево. Там уже отсыпана гранитной крошкой дорожно-тропиночная сеть, завершается монтаж освещения, подготовлено основание для спортплощадки, которая зимой будет превращаться в каток. Готова площадка для собак, обустроить которую очень просили жители. Ею уже активно пользуются многие собаководы. В парке будет и вторая такая площадка – в три раза больше нынешний», – рассказал Иванов.Он добавил, что планируется также разбить детские площадки, а в будущем году – построить павильоны, сцену и входную группу.
По итогам инспекции Иванов поручил ликвидировать в парке все сухостойные деревья.
Как отметили в администрации, в парке Супонево будут предусмотрены зоны как для спортивного, активного отдыха, так и для «тихого».
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Лора Луганская