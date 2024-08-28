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Глава Одинцовского округа Иванов дал поручения по обустройству парка в Звенигороде

Глава Одинцова Иванов дал поручения по обустройству парка в Звенигороде
28 августа 2024, 13:18
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с жителями звенигородского микрорайона Супонево проверил ход работ по благоустройству нового городского парка. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Вместе с инициативной группой жителей посмотрели, как идёт благоустройство парка в Супонево. Там уже отсыпана гранитной крошкой дорожно-тропиночная сеть, завершается монтаж освещения, подготовлено основание для спортплощадки, которая зимой будет превращаться в каток. Готова площадка для собак, обустроить которую очень просили жители. Ею уже активно пользуются многие собаководы. В парке будет и вторая такая площадка – в три раза больше нынешний», – рассказал Иванов.
Он добавил, что планируется также разбить детские площадки, а в будущем году – построить павильоны, сцену и входную группу.



По итогам инспекции Иванов поручил ликвидировать в парке все сухостойные деревья.

Как отметили в администрации, в парке Супонево будут предусмотрены зоны как для спортивного, активного отдыха, так и для «тихого».

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#московская область
Мать детей Павла Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына
Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в насилии над их общим ребенком
28 августа 2024, 13:49

Фото: istockphoto /Irina_Geo

Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, подала на него иск в Швейцарии. Об этом пишет журнал Forbes.
По ее словам, Павел Дуров в период с 2021 по 2022 год применял к одному из ее детей физическое насилие. Она отмечает, что это привело к сотрясению мозга, травмам, а также проблемам со сном у её младшего сына. Кроме того, женщина утверждает, что Дуров прекратил выплачивать ей алименты в размере 15 миллионов рублей в месяц.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним находилась его спутница Юлия Вавилова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

Павел Дуров — известный российский предприниматель и программист, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде. Он является одним из основателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, а также других проектов. Дуров имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

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«Под открытым небом»: Синоптик рассказал, какой будет погода во время школьных линеек
Синоптик Вильфанд: школьные линейки пройдут под открытым солнечным небом
28 августа 2024, 13:44

Фото: iStock/batuhan toker

Москву и Подмосковье продолжает радовать теплая и солнечная погода.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Радио 1» сообщил, что последняя неделя августа по климату соответствует теплому самому периоду июля в Воронеже.
«Погода совершенно необычная. Температура вчера была 30,4 градуса, она на 7-6 градусов выше нормы. Последняя неделя августа по климату соответствует самому теплому периоду июля в Воронеже. Еще симпатично, что ультрафиолетовый индекс в такую погоду невысок — 2-3 условные единицы, можно безбоязненно загорать. Ультрафиолет сейчас полезный», — сказал эксперт.

Он добавил, что, начиная с четверга, температура понизится до 26-27 градусов, а на следующей неделе будет солнечно и малооблачно.

«Погодой управляет сейчас мощной антициклон, а для него характерны нисходящие по вертикали движения воздуха, которые подавляют облакообразование. До конца недели температура воды повысится до 21 градуса, а в малопроточных водоемах, озерах до 22. В конце августа и начале сентября восстанавливается купальный сезон. Школьные линейки, собрания студентов в вузах пройдут под открытым небом — в хорошей обстановке», — поделился синоптик.

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#купальный сезон
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В России впервые запустили беспилотный поезд
РЖД запустили на МЦК первый в России беспилотный поезд «‎Ласточка»
28 августа 2024, 13:32

Фото: iStock/InnaPoka

Российские железные дороги запустили на Московском центральном кольце первый в России беспилотный поезд «‎Ласточка». Об этом информирует РИА Новости.
Несмотря на то, что этот поезд управляется автоматически, в кабине все же присутствует машинист, который открывает или закрывает двери во время посадки и высадки пассажиров. В РЖД уточнили, что это третий уровень автоматизации.

Первый свой рейс поезд осуществил на одной из станций МЦК, где его встречали первые пассажиры и журналисты. Отмечается, что поезд сам замедлился и остановился. Когда все люди зашли в вагон и сели, машинист закрыл двери, после чего поезд сам отправился в путь.

Ранее беспилотная «Ласточка» курсировала по МЦК только в рамках испытаний и подготовки к запуску. Теперь она будет регулярно ездить на МЦК в общем потоке вместе с обычными поездами, управляемыми машинистами.

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#ласточка
#люди
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Подмосковные школы приёмных родителей окончили около 30 тысяч человек
28 августа 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области работает 69 школ приёмных родителей, за 12 лет с открытия этих учебных заведений курсы там прошли около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«У нас функционирует 69 школ приёмного родителя, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям. Ежегодно в регионе насчитывается более двух с половиной тысяч выпускников этих школ», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
Ученики школ приёмных родителей получают базовые знания по педагогике, психологии и медицине, а также информацию о юридической защите прав и интересов ребёнка. Продолжительность курса составляет 80 часов. В программе есть групповые и индивидуальные, а также очные и дистанционные занятия. Кроме того, организуются визиты в семейные центры и приёмные семьи.

Полная информация о работе подмосковных школ приёмных родителей размещена на сайте «Усыновление в Московской области».

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#московская область
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В Московской области запустят пилотный проект по переводу автобусов на газ
28 августа 2024, 12:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мострансавто рассчитывает закупить автобусы на метане. Пилотной площадкой выбран автопарк в Долгопрудном.
Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья по итогам встречи главы региона Андрея Воробьёва с членом правления, начальником департамента Газпрома Владимиром Марковым.
«Обсудили вопрос о переводе автопарков Мострансавто на газомоторное топливо – метан. Это позволит значительно сэкономить затраты на топливо, снизить выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ. Для пилотного проекта рассматривается автопарк в Долгопрудном. Там будет 200 автобусов на метане», – отметили в пресс-службе.
В дальнейшем этот опыт может быть распространён на автобусные парки в городских округах Домодедово, Подольске, Одинцово и Ногинск.

По итогам совещания предложено разработать совместную дорожную карту между подмосковным Минтрансом и компанией «Газпром газомоторное топливо».

Как уточнили в пресс-службе, всего в Московской агломерации расположено 15 газозаправочных объектов.

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#газпром
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На пляже российского города обнаружили неизвестных кровососущих червей
Посетители пляжа в Санкт-Петербурге столкнулись с кровососущими червями
28 августа 2024, 12:35

Фото: iStock/Besides the Obvious

На пляже Санкт-Петербурга отдыхающие обнаружили кровососущих червей. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер сегодня».
Отмечается, что посетители одного из пляжей Петербурга выложили в сеть фото и ролик с неизвестными белыми червями, которые закапываются в песок и прыгают в ответ на попытку их переместить. Также на одном из кадров изображен укус неизвестного червя, внешне напоминающий комариный — красное пятно на коже.

Пользователи соцсетей отметили, что сталкивались с подобными червями и раньше. По данным одного из комментаторов, это могут быть проволочники.

Проволочники — это личинки жуков-щелкунов, которые отличаются жестким телом белого цвета. Они питаются сельскохозяйственными культурами, а также зачастую не кусают людей.

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Житель Раменского вошёл Оргкомитет празднования Дня Победы над Японией
28 августа 2024, 12:24

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Членом Оргкомитета первого официального празднования Дня Победы над Японией стал житель Раменского округа, лидер Раменского гуманитарного конвоя, руководитель Штаба Захара Прилепина по Московской области Михаил Лубошников, также в Оргкомитет вошла пресс-секретарь Штаба, главный редактор федерального издания «Реальная Россия» Ирина Гирш, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это событие — некая машина времени, которая позволяет нам войти в историю 79-летней давности. Первое празднование, как и сама Победа, должны были быть 3 сентября 1945 года, и мы, участвуя в организации этого мероприятия, врываемся в прошлое, чтобы победить в будущем», — сказал Михаил Лубошников.
Торжество в честь 79-й годовщины Победы над Японией и окончания Второй мировой войны состоится 3 сентября в Краснознаменном зале Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе в Москве.

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#день победы
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Московская область вместе с Газпромом догазифицирует около 1 тысячи СНТ
28 августа 2024, 12:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья вместе с Газпромом догазифицируют в регионе почти 1 тыс. СНТ, реализуют девять концессий по теплоснабжению, построят и реконструируют 10 ГРС. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил главные направления сотрудничества с представителями Газпрома, от догазификации СНТ до ключевых программ по повышению надёжности энергоснабжения региона.
«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населённых пунктов. Наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах Газпрома. Поэтому все актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить работы по подготовке муниципалитетов к отопительному сезону», – сказал Воробьёв.
Президентская программа социальной газификации стартовала в 2021 году. В Подмосковье за три года планировалось догазифицировать около 122 тыс. домовладений. Однако план будет перевыполнен. Создана техническая возможность для подключения свыше 131 тыс. домов, заключено около 128 тыс. договоров, из которых более 90% исполнено.

Благодаря решению президента с этого года социальную газификацию распространили и на садовые товарищества. В Подмосковье – самый большой объём работ в стране. В течение пяти лет голубое топливо проведут почти в тысячу СНТ. К газу смогут подключиться более 63 тыс. домовладений.
«Андрей Юрьевич, благодаря вашей инициативе, поддержке председателя правления Газпрома Алексея Борисовича Миллера за последние несколько лет мы начали реализовывать большие программы по развитию Московской области и повышению благополучия жителей. Активно работаем в вопросах газификации. Это, прежде всего, выполнение президентской программы. Мы также расширили значительное количество так называемых запертых ГРС, подключение к которым новых абонентов было ограничено», – сказал член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков.
По его словам, теперь за счёт их мощности потребления промышленность и населённые пункты Подмосковья могут развиваться.
«Отмечу, что такой масштабной концессионной программы по теплоснабжению, как с Московской областью, не реализуется ни в одном регионе. Кроме того, Газпром участвует в развитии газомоторной инфраструктуры на территории региона. Мы благодарны за конструктивное сотрудничество по всем направлениям», – добавил Марков.
Продолжается также работа и по подключению негазифицированных населённых пунктов. В Подмосковье планируют строительство газопроводов протяженностью свыше 2000 км на территориях Шатуры, Егорьевска, Зарайска, Коломны и других муниципалитетов.
«В Московской области будут газифицированы 313 новых населённых пунктов. Программа реализуется успешно, подключаются всё новые потребители. Это касается и ликвидации технологических ограничений на газораспределительных сетях для обеспечения природным газом растущей потребности промышленности, которая развивается в Подмосковье», –отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Также успешно реализуется программа догазификации. От жителей Московской области принято уже более 130 тысяч заявок – свыше 10% от всего объема заявок в России. Отмечу, что в Подмосковье газовикам работать проще. Всё, начиная от трубы, задвижки, газового оборудования, производится в регионе.

Сейчас в Подмосковье модернизируют три ГРС: «Софрино» в Пушкинском округе, «Яхрома» в Дмитровском и «Глебовская» в Истре. Всего в Подмосковье планируется построить или реконструировать 10 газораспределительных станций.

​Другое ключевое направление сотрудничества – теплоснабжение. В Московской области готовятся к новому отопительному сезону. С ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» заключено девять крупных концессионных соглашений по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения. Они касаются шести городских округов: Солнечногорск, Пушкинский, Клин, Серпухов, Сергиево-Посадский и Воскресенск. Общий объём инвестиций – более 70 млрд рублей.

Воробьёв также поздравил руководителей отраслевых предприятий с приближающимся профессиональным праздником.
«Мы встречаемся накануне 1 сентября, которое для многих ассоциируется с началом учебного года. Но в 2024-м эта дата выпадает на День работников нефтяной и газовой промышленности. Поэтому я хочу от всей команды поздравить нашего уважаемого партнёра Газпром, компанию «Мособлгаз» и всех сотрудников, которые добросовестно, с вниманием и заботой трудятся в этой отрасли», – сказал губернатор.
Праздник отмечается в первое воскресенье сентября.

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#московская область
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#андрей воробьёв
#отопление
#газпром
#отопительный сезон
#теплоснабжение
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Дело о хищении в «Роснано»: многомиллиардный ущерб и арест соратников Чубайса
28 августа 2024, 12:00

Фото: iStock/blinow61

По факту многомиллиардных хищений в госкорпорации «Роснано» расследуется несколько уголовных дел. Только по одному из дел госкорпорации «Роснано» был причинен ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей. Компания признана потерпевшей.
О том, кто стоит за многочисленными кражами и как Чубайс провернул громкую аферу, расскажет редакция «Радио 1».

Двух соратников Чубайса заочно арестовали


27 августа текущего года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» — Олега Киселева и Ирину Рапопорт.

Соратникам бывшего главы организации Анатолия Чубайса вменяют растрату в особо крупном размере. Согласно информации следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, растратили средства из уставного капитала «Роснано» через финансовые операции.

Олег Киселев, который работал в «Роснано» с 2008 по 2019 год, занимал пост зампредседателя правления, а Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», которая ранее была зарегистрирована в Швейцарии. В настоящее время Киселев и Рапопорт проживают за пределами страны.

В деле о хищениях из «Роснано» еще больше фигурантов


1 апреля 2024 года депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сообщил, что под заочное обвинение попал заместитель председателя правления «Роснано» Олег Киселев, управляющий директор «Роснано» Ирина Раппопорт и председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Все они скрылись от правоохранителей за пределами России.

Четвертым фигурантом дела является директор дочерней структуры корпорации Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко. Он заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и на сегодняшний день находится под домашним арестом.

По данным следствия, организатором преступных денежных махинаций может выступать лицо из числа руководителей госкорпорации. Как сообщает МВД, деньги были похищены из «Роснано» с 2012-го по 2015 год путем вывода в кипрский фонд с использованием особой схемы, которая состоит из подконтрольных фирм.

Афера Галкина и Чубайса с гибкими планшетами: Главу «Пластик лоджик» арестовали по обвинению в растрате средств «Роснано»


Суд в Москве арестовал главу компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина по обвинению в растрате денег, выделенных «Роснано». Галкин стал фигурантом дела в апреле прошлого года.

Сумма хищений не уточняется. Примечательно, что Галкин свою вину не признал.

Напомним, в 2011 году глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал российскому лидеру Владимиру Путину гибкий планшет для школьников, «способный заменить комплект учебников по всем дисциплинам», однако проект так и не был реализован.

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

В 2014 году выяснились подробности по делу. Счетная палата, проверив «Пластик лоджик», заявила, что технологии для производства гибких планшетов у зарубежной компании не были закуплены, а завод в Зеленограде не построили.

В марте прошлого года «Роснано» отсудила у «Пластик лоджик» 700 тысяч рублей, а зимой этого года решила инициировать процесс банкротства организации.

«Роснано» досрочно погасило часть долга


Крайне сложное финансовое положение «Роснано» стало достоянием общественности в 2019 году, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В конце 2020 года его сменил Сергей Куликов.

В марте управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов заявил, что госкорпорация больше не может справляться с обслуживанием долга собственными силами. В конце мая «Роснано» предупредила о риске банкротства и попросила скидку на погашение долга.

В июле «Роснано» смогла досрочно погасить 80% долга после соглашения о скидке с кредиторами в размере 20 процентов.

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