«Бодренький»: Друг Николая Дроздова рассказал, как сейчас живёт телеведущий

18 сентября 2026, 18:45

89-летний Дроздов продолжает читать лекции в университете, несмотря на возраст

Николай Дроздов (Фото: Instagram* @ndrozdov_official)

89-летний телеведущий Николай Дроздов продолжает читать лекции в университете. Об этом рассказал его друг, художник Константин Мирошник.





В беседе с NEWS.ru Константин Вячеславович сообщил, что автор программы «В мире животных» сейчас находится на даче. Он сохраняет бодрое и весёлое настроение.

«Николай Николаевич всё к лекциям готовится: он пишет и читает. Голос весёлый. Сидит с супругой Татьяной Петровной вместе, рассказывает очень интересные истории. В общем, он постоянный кладезь рассказов и информации. Причём лекции онлайн он не любит читать, а только вживую. Берёт стул, облокачивается на спинку, никогда на него не садится, и начинает читать», — заявил приятель телеведущего.