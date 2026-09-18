«Перетянет судьбу»: Экстрасенс предупредила сестру Фриске об опасности её вещей

18 сентября 2026, 16:53

Экстрасенс Миронова заявила об опасности вещей Жанны Фриске для её сестры

Наталья Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)

Экс-участница шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова заявила об опасности вещей Жанны Фриске для её сестры Натальи.





В беседе с Общественной Службой Новостей ясновидящая сообщила, что категорически опасно носить вещи усопшего родственника, который умер от тяжёлой болезни.

«Тем самым сестра Жанны Наталья может перетянуть судьбу звёздной сестры на себя и в точности повторить весь её тяжёлый жизненный путь. Именно по этой причине вещи мёртвого принято раздавать чужим людям, которым не будет вреда от них. Родным же стоит воздержаться от того, чтобы носить одежду покойного», — сказала Миронова.