Достижения.рф

«Доживи»: Артемий Лебедев назвал главное пожелание для 30-летних

Артемий Лебедев назвал главное пожелание для человека, достигшего 30 лет
Артемий Лебедев (Фото: Telegram @temalebedev)

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в шоу «Ответошная» назвал главное пожелание для человека, который достиг 30 лет.



Лебедеву 51 год. По его словам, в этом возрасте стоит пожелать человеку дожить до 40 лет. При этом он имеет в виду не только сам возраст, но и то, чтобы провести следующее десятилетие с пользой.

«Каждое следующее десятилетие оказывается гораздо более кайфовым по сравнению с предыдущим. И ты это начинаешь понимать в 30», — отметил дизайнер.
Артемий считает, что с возрастом человек начинает лучше понимать жизнь, яснее видеть суть происходящего и легче ориентироваться в различных ситуациях.

Ранее Артемий Лебедев сравнил отношения с заветренной колбасой. Помимо этого, он заявил, что не видит ничего плохого в расставании через СМС.
Ольга Щелокова

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