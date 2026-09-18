«Доживи»: Артемий Лебедев назвал главное пожелание для 30-летних

18 сентября 2026, 14:12

Артемий Лебедев назвал главное пожелание для человека, достигшего 30 лет

Артемий Лебедев (Фото: Telegram @temalebedev)

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в шоу «Ответошная» назвал главное пожелание для человека, который достиг 30 лет.





Лебедеву 51 год. По его словам, в этом возрасте стоит пожелать человеку дожить до 40 лет. При этом он имеет в виду не только сам возраст, но и то, чтобы провести следующее десятилетие с пользой.

«Каждое следующее десятилетие оказывается гораздо более кайфовым по сравнению с предыдущим. И ты это начинаешь понимать в 30», — отметил дизайнер.