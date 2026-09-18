«Доживи»: Артемий Лебедев назвал главное пожелание для 30-летних
Артемий Лебедев назвал главное пожелание для человека, достигшего 30 лет
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в шоу «Ответошная» назвал главное пожелание для человека, который достиг 30 лет.
Лебедеву 51 год. По его словам, в этом возрасте стоит пожелать человеку дожить до 40 лет. При этом он имеет в виду не только сам возраст, но и то, чтобы провести следующее десятилетие с пользой.
«Каждое следующее десятилетие оказывается гораздо более кайфовым по сравнению с предыдущим. И ты это начинаешь понимать в 30», — отметил дизайнер.Артемий считает, что с возрастом человек начинает лучше понимать жизнь, яснее видеть суть происходящего и легче ориентироваться в различных ситуациях.
Ранее Артемий Лебедев сравнил отношения с заветренной колбасой. Помимо этого, он заявил, что не видит ничего плохого в расставании через СМС.