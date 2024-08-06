Более 17 тыс. детей из 35 регионов России стали соавторами мультфильма о Суздале

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Выходят в свет мультфильм и книга «Наш Суздаль». Их создание стало итогом XVI Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000». В 2024 году он был посвящён 1 000-летию города Суздаля, сообщили в пресс-службе организаторов.
Презентации мультфильма пройдут по всей стране среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. А книгу получат в подарок первоклассники Владимирской области и других регионов – активных участников конкурса.
Мультфильм «Наш Суздаль» кратко и доступно рассказывает детям об одном из самых древних и красивых городов нашей страны, расположенном во Владимирской области. По мотивам мультфильма издана красочная книга.
Победителям конкурса вручены дипломы и награды от партнёров. Это «Семейный сертификат» на свободное посещение музеев Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника, сертификаты на посещение мастер-класса в школе «Дымов керамика» в Суздале.
В сентябре победителей пригласят на новую концертно-историческую программу в Московский цирк на Цветном бульваре.
Все подробности можно узнать на сайте проекта.
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«Необычный подарок к юбилею сделали Суздалю дети всей России. Соавторами мультфильма и книги стали более 17 тыс. детей из 35 регионов страны, приславших на конкурс свои творческие работы. На основе лучших рисунков дизайнеры и мультипликаторы создали художественные образы. Дети сами озвучили мультфильм и подобрали музыкальное оформление из коллекции русского фольклора», – говорится в сообщении.
Мультфильм «Наш Суздаль» кратко и доступно рассказывает детям об одном из самых древних и красивых городов нашей страны, расположенном во Владимирской области. По мотивам мультфильма издана красочная книга.
Победителям конкурса вручены дипломы и награды от партнёров. Это «Семейный сертификат» на свободное посещение музеев Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника, сертификаты на посещение мастер-класса в школе «Дымов керамика» в Суздале.
В сентябре победителей пригласят на новую концертно-историческую программу в Московский цирк на Цветном бульваре.
Все подробности можно узнать на сайте проекта.
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Лора Луганская