В Жуковском проведут детский авиакосмический салон

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Детский авиационно-космический салон им. И.П. Волка ДАКС-2024 проведут в Жуковском в субботу, 24 августа, мероприятие приурочено ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мероприятия авиасалона будут проводиться в здании Дворца культуры, а также на прилегающей к нему территории», — отмечается в сообщении.На авиакосмическом салоне откроются различные развлекательно-познавательные площадки, предусмотрена также деловая программа, пресс-конференция, детская концертная программа, церемония награждения победителей и вечерняя музыкальная программа.
Детский авиационно-космический салон начнёт работать в девять утра и закроется в семь вечера. Торжественное открытие назначено на десять утра.
Возрастное ограничение — 6+.
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