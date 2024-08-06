На фестивале в Истре приняли более 120 тыс. посетителей и продали 60 тонн сыра

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Сырный фестиваль, который прошёл в деревне Дубровское городского округа Истра, за три дня посетили свыше 120 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В первый день фестиваля там побывали порядка 23 тыс. человек, во второй и третий – 54 тыс. и 43 тыс. посетителей соответственно. На фестивале продали 60 тонн сыров, 32 тонны молочной продукции, 10 тонн мясных и колбасных изделий, 8 тонн мёда, 10 тыс. бутылок вина, а также более 15 тыс. единиц сладостей и изделий народных художественных промыслов», – отметили в министерстве.Ранее сообщалось, что свою продукцию на фестиваль привезли фермеры из более чем 50 регионов России. Московскую область представляли 97 производителей.
В заключительный день фестиваля состоялся «Сырный чемпионат 2024». Жюри выбрало его победителем горгонзолу с голубой плесенью «Нежность», изготовленную на сыроварни «Сырный Разгуляй».
В ведомстве также напомнили, что в прошлом году гостями гастрономического фестиваля в Истре стали 116 тыс. человек.
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Лора Луганская