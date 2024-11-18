Более 20 художников представили работы на выставке «В поисках пейзажа»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
В выставочном зале «Дом Широкова» торжественно открылась арт-выставка «В поисках пейзажа». Жители и гости Павловского Посада смогли пообщаться с авторами работ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Свои работы представили более 20 художников – живописцы, модельеры, фотографы, художники по тканям и дизайнеры. На выставке можно увидеть уникальную работу Героя Советского Союза, лётчика-испытателя, члена Союза художников СССР, ученика Фалька Андрея Юмашева. Также в экспозиции представлены работы реставратора и живописца Елены Гориной», – говорится в сообщении.Выставка продлится до 15 декабря. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (496) 43-2-05-59.
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