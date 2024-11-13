В Павловском Посаде с главой округа обсудили подготовку к Новому году

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
В Павловском Посаде идёт подготовка к Новому году. До 1 декабря обслуживающие организации должны проверить состояние праздничной иллюминации и завершить украшение округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В этом году Рождественские елки Главы мы проводим для детей участников СВО и семей из Курской области. Дал соответствующие поручения –подготовить новогодние представления для детей из многодетных семей. С подарками вопрос будет решен», — сообщил руководитель муниципалитета Денис Семёнов.
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