В Павлово-Посадском округе закупили четыре новогодние ели

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Четыре ели закупили для украшения к новогодним праздникам в Павлово-Посадском городском округе, их установят в Павловском Посаде, Электрогорске и посёлке Большие дворы, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Новогодние ели будут установлены в парке «Меленки», парках культуры и отдыха в Павловском Посаде и Электрогорске, а также в поселке Большие Дворы», — говорится в сообщении.Отмечается, что в электрогорском и павловопосадском парках культуры и отдыха установка елей уже началась.
В администрации также сообщили что гостями Рождественских ёлок главы округа в этом году станут ребята из Курской области и из семей участников СВО. Будут также организованы Ёлки желаний для учеников электрогорской школы для детей с ОВЗ и ребят из школы-интернат в Павловском Посаде.
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Лев Каштанов