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В «Доме Широкова» в Павловском Посаде можно отправить открытку прямо из музея

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Новая услуга появилась в выставочном зале «Дома Ширкова» в Павловском Посаде: теперь посетители могут прямо оттуда отправить сувенирную открытку, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Гостям предлагается большой выбор открыток с видами Павловского Посада и с его достопримечательностями. Открытку с адресом получателя и наклеенной маркой посетители выставочного зала могут передать его сотрудникам — она будет отправлена и дойдёт до адресата», — говорится в сообщении.
В выставочном зале «Дом Широкова» отметили, что такая открытка станет прекрасным сувениром на память о посещении музея.



Ранее сообщалось, что жителей Московской области приглашают принять участие во всероссийском песенном конкурсе «С чего начинается Родина».

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#павловский посад
#музей
#почта
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в песенном конкурсе
14 ноября 2024, 10:47

Фото: пресс-служба фестиваля «Гринландия»

Всероссийский заочный конкурс «С чего начинается Родина» в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона стартует 15 ноября, принять в нём участие приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба фестиваля.
«Конкурс проводится по 12 номинациям: «Автор слов», «Автор музыки», «Автор слов и музыки», «Поэт», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив», «Видеоклип», «Социальный видеоролик», «Семейные дуэты и ансамбли», «Детская мастерская», «Этот день Победы!» и «СВОих Россия не бросает!», — говорится в сообщении.
Материалы на конкурс будут приниматься с 15 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года. Награждение лауреатов может проводиться на сценах Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» 18-20 июля 2025 года или в заочной форме.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#фестиваль
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#культура
#творчество
#россия
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На фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае покажут российские мультфильмы
14 ноября 2024, 10:31

Фото: istockphoto.com/LeMusique

Насыщенную культурную программу подготовили для гостей фестиваля-ярмарки «Сделано в России», которая проходит сейчас в столице китайское провинции Сычуань — городе Чэнду, посетителям демонстрируют российское кино и мультипликационные фильмы, а также проводят художественные мастер-классы, сообщает пресс-служба организатора фестиваля-ярмарки — Российского экспортного центра.
«Одно из центральных событий мероприятия — показ под открытым небом новой российской романтической комедии «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в главной роли. В программе также показ современных мультсериалов от студии «Союзмультфильм»: «Приключения Пети и Волка», «Простоквашино», «Пластилинки» и «Чуч-Мяуч», — говорится в сообщении.
Кроме того, художники из Москвы и Ульяновска проводят мастер-классы по росписи картин.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» стартовал 11 ноября и продлится до конца недели. На нём представлена продукция более 130 российских производителей из 30 регионов РФ.

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#фестиваль
#ярмарка
#фильм
#мультфильмы
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Музей истории ГУЛАГа временно не будет работать
13 ноября 2024, 22:15

Фото: istockphoto/ meanmachine77

С 14 ноября Музей истории ГУЛАГа в Москве закроется на неопределённый срок, говорится на сайте учреждения.
«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности», — объясняют сотрудники музея причину его закрытия.

Также добавили, что выявленные нарушения могут создать угрозу безопасности для посетителей музея. Люди смогут попасть в музей ГУЛАГа только тогда, когда все погрешности будут устранены. Это важно для безопасного и комфортного пребывания людей в здании, отметили работники музея.

Музей истории ГУЛАГа — государственное учреждение, которое расположено в центре Москвы, в 1-м Самотечном переулке. Музей основали в 2001 году, экспозиция открылась три года спустя.


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#работники
#люди
#пожарная безопасность
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Умер британский актёр, игравший Сталина и Горбачёва
13 ноября 2024, 21:16

Фото: istockphoto/ AlexeyBorodin

Британский актёр Тимоти Уэст умер в 90 лет, информирует The Guardian, ссылаясь на заявление детей артиста.
«После долгой и необыкновенной жизни на сцене и за её пределами наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно ушел вчера вечером во сне... Мы будем ужасно скучать по нему», — передают Джульет, Сэмюэл и Джозеф Уэсты.

У Тимоти Уэста осталась 61-летняя супруга Прунелла Скейлс, которая тоже является актрисой, трое детей, семеро внуков и четверо правнуков.

Карьера Тимоти Уэста началась в театре. Он играл в постановках: «Строитель Сольнес», «Дядя Ваня», «Макбет» и «Смерть коммивояжера». Славу ему принесли телевизионные роли, в особенности образы исторических личностей — Уинстона Черчилля, Иосифа Сталина и Михаила Горбачева. Ещё Уэст принимал участие в экранизациях романов Чарльза Диккенса.

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9-10 ноября состоялся информационный тур в Ногинск и Ивановское
13 ноября 2024, 17:49

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Информационный тур в Ногинск и Ивановское состоялся 9-10 ноября. Его организовало Министерство культуры и туризма Московской области для туристических компаний из Москвы и Подмосковья. Участие приняли такие турфирмы, как «Тартаринка», Центр туризм «Остров», турагентство «Маргаритка, турфирма «Кругозор» и другие.
Программа была насыщенная:
  1. В первый день участники побывали на экскурсии по одной из самых больших усадеб Подмосковья — «Горенки» и «Глинки» или, как ее еще называют, усадьбе Якова Брюса, посетили музей под открытым небом «Николо-поле» и ресторан парк-отеля «Horseka Resort».
  2. Во второй день группа прошла экскурсию по Военно-техническому музею Славы и даже прокатилась на танке, побывала в реставрационных мастерских Военно-технического музея и погуляла по Ногинску. Также группе провели экскурсию по дому-музею семьи А.И. Морозова, правнука основателя знаменитой династии предпринимателей Саввы Васильевича Морозова.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Гости проживали в бизнес-отеле «Планета IQ».
Такой информационный тур считается вторым проведенным, в планах Министерства культуры и туризма Московской области провести свыше десяти таких поездок, чтобы познакомить с муниципалитетами региона.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Ногинск — город на реке Клязьме в полутора часах езды от Москвы (60 км). Первые упоминания об этом месте датированы ещё XIV веком, а в 1781 году населённый пункт получил статус уездного города. Назывался он тогда Богородском, а современное название город получил уже при советской власти в 1930 в честь большевистского деятеля Виктора Ногина.
Исторически Ногинск был центром текстильно-ткацкого производства Московской губернии и в нем располагались мануфактуры семьи Морозовых. На рубеже XIX—XX веков город являлся крупным центром старообрядческого певческого искусства: в нём вёл активную творческую деятельность «Хор любителей древнего церковного знаменного крюкового пения при фабрике Богородско-Глуховской мануфактуры».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Ивановское — село в Московской области, один из населённых пунктов муниципального образования городской округ «Черноголовка», созданного в ходе муниципальной реформы в 2005 году и ранее входившее в Ногинский район Московской области.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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В Кашире с экскурсией побывали студенты столичного колледжа

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#городской округ
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#ресторан
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В Кашире с экскурсией побывали студенты столичного колледжа
13 ноября 2024, 14:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Студенты и преподаватели московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» посетили с Каширу и познакомились с героическим прошлым города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Группа осмотрела Каширский краеведческий музей и прошла по экскурсионному военно-историческому маршруту «Кашира — щит Москвы». Особый интерес студентов был связан с тем, что колледж «Царицыно» находится на улице генерала Белова, который в ноябре 1941 года командовал обороной Каширы», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В музее экскурсанты посмотрели документально-игровой фильм «Клинок генерала Белова», а затем посетили мемориалы округа и братскую могилу советских воинов рядом с посёлком Зендиково.

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#история
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14 фольклорных ансамблей выступят на фестивале в Люберцах
13 ноября 2024, 10:34

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Во дворе спорта «Триумф» в Люберцах 21 ноября пройдёт фестиваль народного творчества «Лучшие. Народные. Наши». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие в муниципалитете будет проводиться в первый раз.
«На фестивале будут представлены народные танцы и песни, художественные промыслы. В программе выступят 14 лучших фольклорных ансамблей Подмосковья, среди которых – заслуженные коллективы народного творчества России, народные и образцовые ансамбли. Они продемонстрируют лучшие образцы творчества из своих репертуаров», – рассказали в ведомстве.
Фестиваль будет проходить по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, д. 4. Начало – в 16:00. Вход свободный.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

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В Волоколамске провели детский концерт в честь Дня первоклассника

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#московская область
#люберцы
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В Волоколамске провели детский концерт в честь Дня первоклассника
13 ноября 2024, 10:03

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Посвящение в первоклассники состоялось в Волоколамской детской школе искусств, традиционно День первоклассника здесь отмечают концертом, на котором юные таланты демонстрируют, чему успели научиться с начала сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В просторном концертном зале школы собрались все: ученики, их родители и педагоги. Под аплодисменты зрителей первоклассники поднялись на сцену, чтобы показать публике свои успехи в музыкальном искусстве», — говорится в сообщении.
В ходе праздника юных музыкантов поздравила с началом творческого пути Фея искусств. Она напомнила ребятам, что каждый из них — звезда, начинающая свой путь к свершениям. А в финале мероприятия первоклассникам подарили сердца, которые специально для них сделали воспитанники художественного отделения школы.

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#волоколамск
#концерт
#школа искусств
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Поэтесса Анна Ревякина: Мы много говорили с Евтушенко о Донбассе
12 ноября 2024, 19:30

Фото: Радио 1

Известный поэт, член Общественной палаты России Анна Ревякина приняла участие в форуме ОП РФ «Сообщество». Она рассказала ведущему Николаю Шувалову в программе «Самое время» на «Радио 1» о своей общественной работе, современных поэтах и разговорах с поэтом Евгением Евтушенко.
Тема форума «Россия 2030 – «Общественные инициативы для нового времени». Скажите, какие инициативы соответствуют вызовам нового времени?

Это очень трудно описать. Это длинный форум, большое пленарное заседание, большая панельная дискуссия, посвящённая, кстати, русскому стилю. В Общественной палате собираются, как правило, пассионарии, у каждого свой вектор, каждый разрабатывает свою тему. Перечислить все инициативы тяжело.

Инициативы должны быть низовыми. У нас самый великий, мудрый прекрасный народ, невероятно креативный. Но эти инициативы должны быть поддержаны сверху. Русская земля рождает «гагариных», а от власти нам нужны «королёвы».

Вы являетесь членом комиссии Общественной палаты России по культуре и сохранению духовного наследия. В чем видите главный смысл своей общественной деятельности?

Общественная плата – это для добрых людей, которым нужно чуть больше возможностей, чтобы помогать другим людям. А мой смысл – в том, что я пишу стихи, много взаимодействую с людьми из новых регионов. Мой смысл – помогать, открывать таланты, новые имена, собирать русские тексты. Хочу попытаться обозначить время за окном, давать определения, которые для него характерны. Например, Кевларовый век.

Мы знаем, что русская история литературы имеет несколько больших поэтических расширений в своем теле, когда были написаны тексты, которые стали литературообразующими для того или иного периода – Золотой, Серебряный, Бронзовый века русской литературы. Сейчас Кевларовый век. Хотя кевлар – это и не метал, это волокно, которое защищает бойца от пули, осколка, из него делают всё то, что способно сохранить тело. В поэзии кевлар защищает душу.
Сейчас происходит очень точная фиксация времени, и есть огромное количество авторов, которые пишут об этом в Донецке. Потому что люди являются свидетелями происходящего.

Я обожаю открывать таланты. Вот, например, Сонечка Юдина, девочка из Химок. Молодая прекрасная. Впервые она вышла в моей антологии «Великий блокпост». Я её раскопала с соцсети «ВКонтакте», написала. Я увидела, что из неё может вырасти большой поэт, хотя я и боюсь перехваливать. В своей ответной речи на «Филатов фест», она сказала: «Главное в этой жизни – быть хорошим человеком, я не подведу!» Вот такая чистота, родниковая вода.

ДНР и ЛНР стали частью России. А вы помните свою первую реакцию, когда 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости народных республик?

Конечно помню. Я думала, что это неправда, что я сплю. Этого быть не может. Этого счастья просто случиться не может. […] Этот день мы приближали, как могли. Но когда он наступил, было ощущение, что это неправда. В тот день я эту новость перечитала, потом снова вернулась, потом опять перечитала. А потом в течение дня ещё долго возвращалась, смотрела, не исчезла ли она из интернета. Это было очень странное ощущение, потому что восемь лет мы ждали, что это произойдёт.

А какую роль в вашей жизни и творчестве сыграло знакомство с Евгением Евтушенко?

Большую. Мы много говорили. Но не только он меня научил, я его тоже научила. Мы говорили о Донбассе. До моего знакомства с ним он практически не понимал, что происходит в Донецке – почему люди встали, почему вышли на улицы, почему такие огромные очереди были, когда проходил референдум. Он не понимал этого, потому что он смотрел какие-то СМИ, может быть, иностранные. Он же на две страны жил. Понятно, что какая-то информация просачивалась оттуда. Много мы с ним говорили о Донбассе, о Донецке. Евтушенко понимал, конечно, одну очень важную вещь и транслировал её – «Если будет Россия, значит, буду и я».

На встрече с президентом России в 2023 году вы прочли стихотворение о вашем родном городе Донецке. Если бы можно было описать Донецк, какие это были бы слова?

Донецк – это отец. Всё что вы можете сказать об отце, то же самое можно сказать о Донецке. Донецк – это отец во всех смыслах. Он оберегает, он защищает, он любит. Он и Отечество, он и отчество. Он – всё.

Полностью интервью Анны Ревякиной можно посмотреть на Rutube и Дзен.

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