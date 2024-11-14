В «Доме Широкова» в Павловском Посаде можно отправить открытку прямо из музея

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Новая услуга появилась в выставочном зале «Дома Ширкова» в Павловском Посаде: теперь посетители могут прямо оттуда отправить сувенирную открытку, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Гостям предлагается большой выбор открыток с видами Павловского Посада и с его достопримечательностями. Открытку с адресом получателя и наклеенной маркой посетители выставочного зала могут передать его сотрудникам — она будет отправлена и дойдёт до адресата», — говорится в сообщении.В выставочном зале «Дом Широкова» отметили, что такая открытка станет прекрасным сувениром на память о посещении музея.
Ранее сообщалось, что жителей Московской области приглашают принять участие во всероссийском песенном конкурсе «С чего начинается Родина».
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