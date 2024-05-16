Гости экофестиваля в Талдоме сварят варенье из шишек, роз и одуванчиков

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Фестиваль «Цветочное варенье», посвящённый сохранению природы, проведут в парке «Солнечный берег» в Талдомском городском округе в субботу, 18 мая, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В рамках фестиваля в парке проведут акцию по высадке растений, для детей будет организовано развлекательное мероприятие «В поисках аленького цветочка», кроме того, гостей ждёт ярмарка, на которой можно будет купить произведения местных мастериц, и самоварная станция «Травы Талдомского края», — говорится в сообщении.Фестиваль начнётся в полдень, а в два часа дня все гости смогут принять участие в изготовлении необычного варенья с розами, шишками, шалфеем, одуванчиками и сиренью. Праздник завершится концертом «Майские вечера».
Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.
Читайте также:
В Петербурге начнётся сезон «Поющих мостов»
Школьники собрались в селе Царёво на конкурс чтецов ко Дню Святого Николая
В Пушкине пройдёт концерт фестиваля «Город танцует в парках»
Лев Каштанов