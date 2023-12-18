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Более 240 работ будут представлены на выставке «Формула Руси 17/20»

18 декабря 2023, 15:53
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 240 работ из собраний 19 музеев России и частных коллекций представят на выставке «Формула Руси 17/20». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» 27 декабря.

В рамках экспозиции «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века» посетители смогут увидеть памятники искусства XVII века, сопоставляемые с произведениями XX века.


«Для «Нового Иерусалима» это первый подобный опыт, когда временная выставка вступает в диалог с собственной коллекцией музея. <…>Замысел в том, чтобы, проходя залы постоянной экспозиции, посетитель погружался в эпоху, напитывался искусством того периода, и затем, переходя уже к основному пространству выставки — как к кульминации — смог иначе, осмысленно посмотреть на работы художников Серебряного века и их «погружения» в XVII век, ставший мощным источником вдохновения»,— поделилась директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Стоит отметить, что к открытию выставки будет подготовлен выпуск каталога и лекции, тематические экскурсии, образовательные занятия, мастер-классы для всех желающих.

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#выставки
#подмосковье
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В Подмосковье откроется выставка, посвященная осаде Троице-Сергиева монастыря
18 декабря 2023, 12:07

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Сергиевом Посаде открывается выставка «Свидетели великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет свою работу с 21 декабря в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике.

Экспозиции было созданы по по материалам археологических раскопок подмосковной экспедиции Института археологии РАН. Ими обнаружены тысячи находок, наиболее яркие из которых и представлены в зале музея.

Гости и жители Московской области смогут посмотреть на подлинные предметы, относящиеся к осаде Троице-Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия II в период Смутного времени.Посетители смогут увидеть наконечники стрел, пули, пушечные ядра, детали огнестрельного и холодного оружия.

Кроме этого, на местах разрушенных землянок археологами были найдены железные сковороды, глиняные горшки, подковы, детали кожаной обуви,и даже  кочедыки, ножи, топоры и тиглы. Также 

Стоит отметить, что пна выставке представят и особые экспонаты, которые помогут раскрыть подробности быта и свидетельствующим о тяжелом испытании защитников монастыря. К таким относиться кирпичная печь из землянки.

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Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры
AFP: Депардье передал орден Почетного легиона министру культуры Франции
17 декабря 2023, 02:57

Фото: iStock/SimonLukas

Актер Жерар Депардье решил передать свой орден Почетного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдул-Малак.
Данное заявление было сделано после утверждений самого министра культуры, связанных с обвинениями Депардье в неподобающем поведении и домогательствах по отношению к женщинам, сообщает AFP.

Адвокаты Депардье пояснили, что он принял такое решение в ответ на заявления министра. Также они выразили опасения, что эти обвинения могут поставить под угрозу презумпцию невиновности.

Защитники актера выразили недовольство по поводу явной дискредитации его личности, призывая ответственных лиц, включая Риму Абдул-Малак, прекратить такую практику.

Орден Почетного легиона является одной из высших национальных наград Франции, врученной Депардье в 1996 году бывшим президентом Жаком Шираком.

Недавно вышел документальный фильм под названием «Депардье: Падение огра», в котором звучали утверждения о домогательствах актера во время его поездки в Северную Корею в 2018 году.

Издание The Guardian сообщило о реакции представителей французской кино- и телеиндустрии, которые заявили о своем отказе работать с актером в будущем.

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Оксана Гладышева из Подмосковья стала лауреатом Премии ЦФО в области литературы и искусства
15 декабря 2023, 20:11

Фото: пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ЦФО.

Оксана Гладышева из Московской области стала лауреатом Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Церемония награждения состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента России в ЦФО.
Гладышева – общественный деятель и приёмный родитель. У неё 13 детей. Жительница Подмосковья отмечена за реализацию творческо-поэтического проекта «Устами наших сердец».
 
В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, члены Попечительского совета и конкурсной комиссии премии, лауреаты и участники, отмеченные благодарственными письмами, представители регионов ЦФО и творческие коллективы.

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#искусство
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Учёные из Петербурга воссоздали 3D-модель фигурки памятника культуры
15 декабря 2023, 19:23

Фото: istockphoto.com/halilakayy

Ученые ЛЭТИ смогли создать точную 3D-модель утраченной фигурки бурундука с памятника на могиле писателя Виталия Бианки.
Отмечается, что сделать это удалось с помощью технологии лазерного сканирования объекта. Руководитель лаборатории «ЛЭТИ ЛазерЛаб», профессор кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Вадим Парфёнов объяснил, что традиционный метод выполнения копирования каменных объектов культурного наследия может быть губителен для оригинала, а копия из полиэфирного бетона может потрескаться изнустри и срок службы такого материала вовсе недолог.

«Поэтому реставраторы многих стран мира сегодня все более активно используют бесконтактный метод копирования, один из которых основан на комбинации лазерного 3D-сканирования и работы фрезерных камнеобрабатывающих станков-роботов», – заключил в беседе с «Петербургским дневником» Парфёнов.

Напомним, что фигурка девочки, которая слушает птиц, – памятник культуры федерального значения.

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В Подмосковье пройдет программа «Военные музыканты в войне 1812 года»
15 декабря 2023, 16:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Интерактивная программа «Военные музыканты в войне 1812 года. Солдатские песни и сказки» пройдет в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа пройдет 17 декабря в семейном клубе любителей сказок «У Лукоморья» музея-заповедника А. С. Пушкина Вяземы-Захарово. 


Для гостей праздника будут организованы лекции о роли роли музыки в ходе Отечественной войны 1812 года и покажут кукольное представление «Лев, щука и человек», которая была сделана солдатами. 

Кроме этого, в рамках программы для детей проведут мастер-класс по созданию игрушки под руководством методиста музея Ирины Хоцановой. 

Также желающие смогут принять участие в квизе о рукоделии и знакомиться с новыми для себя вещами. 

Стоит отметить, что начало мероприятие в 12:00. Подробности программы и месте проведения можно найти на официальном сайте музея-заповедника А. С. Пушкина Вяземы-Захаров. 

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Новогодняя выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз!» открылась в Подмосковье
15 декабря 2023, 15:38

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» открылась новогодняя выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка заработала в южном флигеле музея-заповедника «Горки Ленинские».

В рамках представлены свыше 200 экспонатов, из них около 50 фигур обязательных участников Нового года — Деда Мороза и Снегурочки.

Гости и жители региона смогут познакомится с подробностями технологического процесса изготовления Дедов Морозов в 1950-1960-х годах, а также узнать в чем отличия московского Деда Мороза от ленинградского.

Помимо этого, посетителям расскажут об одной из владелиц Горок — Зинаиде Григорьевне Морозовой-Рейнбот. В рамках экспозиции представлены рождественские открытки, присланные ей от родственников. Здесь же можно будет увидеть новогодние ноты Хора «Ёлка», принадлежавшие матери Владимира Ильича, елочные игрушки из деревянной шкатулки, которую хранили в семье Ленина.

Стоит отметить, что данная выставка будет работать до 31 января 2024 года.

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Дед Мороз из Великого Устюга приедет на Клинский зимний карнавал
15 декабря 2023, 15:01

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В городском округе Клин 16 декабря пройдёт ХIII Клинский зимний карнавал. В нём примет участие главный Дед Мороз страны, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Тема карнавального шествия 2023 года – «Во славу русского языка». В образах 28 команд будут использованы буквы русского алфавита. Вместе со зрителями и Дедом Морозом из Великого Устюга команды пройдут по улицам города к парку «Сестрорецкий», – уточнили в министерстве. 
Сбор участников карнавала в сквере им. С. А. Афанасьева назначен на 11 утра, старт карнавального шествия – в полдень. Планируется, что к конечной точке, амфитеатру парка, колонна прибудет в 12.30. Там наградят участников и победителей конкурса карнавальных команд. Вход на карнавал свободный.
 
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Подмосковная молодежь может посетить новогодние мероприятия по «Пушкинской карте»
15 декабря 2023, 15:01

Фото: istockphoto /Muenz

Музеи и театры Подмосковья представили предновогоднюю афишу событий по «Пушкинской карте». Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В рамках программы учащиеся смогут получить возможность посетить интересные постановки и выставка по пушкинской карте.

С 15 декабря студенты и школьник могут посетить большого новогоднего выставочного проекта «Щелкунчик. Большая история» в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», экспозицию «Моя родная провинция» в музее-заповеднике «Зарайский кремль» и музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину представит проект «Музыкальные сказки».

Кроме этого, с 20 декабря откроются выставка «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко-художественном музее и выставка выдающихся русских художников-пейзажистов под названием «Вокруг Левитана» в Звенигородском манеже.

Подробную информацию о всей событиях можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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В Клину открылась выставка музыкальной интерпретации сказочных сюжетов
15 декабря 2023, 11:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике П.И. Чайковского открывается выставка, посвященная музыкальной интерпретации сказочных сюжетов «Музыкальные сказки». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка открылась в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в городском округе Клин.

Для посетителей в рамках экспозиции буду представлены эскизы костюмов, афиши и информационные материалы о первых постановках шедевров композитора, а также более поздние эскизы декораций и костюмы, которые принадлежат знаменитым исполнителям.

Жители и гости смогут узнать в материалах о фазах подготовки мультфильмов «Винни-Пух и все-все-все» и «Каникулы Бонифация», а также раскадровки двух мультфильмов на сюжет симфонической сказки С. С. Прокофьева «Петя и волк».

Стоит отметить, что во время новогодних праздников в музее будет проходить детская игровая программа «Сказки играют в прятки», которая свяжет выставочное пространство и экспозицию мемориального дома П.И. Чайковского.

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