Более 240 работ будут представлены на выставке «Формула Руси 17/20»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В рамках экспозиции «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века» посетители смогут увидеть памятники искусства XVII века, сопоставляемые с произведениями XX века.
«Для «Нового Иерусалима» это первый подобный опыт, когда временная выставка вступает в диалог с собственной коллекцией музея. <…>Замысел в том, чтобы, проходя залы постоянной экспозиции, посетитель погружался в эпоху, напитывался искусством того периода, и затем, переходя уже к основному пространству выставки — как к кульминации — смог иначе, осмысленно посмотреть на работы художников Серебряного века и их «погружения» в XVII век, ставший мощным источником вдохновения»,— поделилась директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.
Стоит отметить, что к открытию выставки будет подготовлен выпуск каталога и лекции, тематические экскурсии, образовательные занятия, мастер-классы для всех желающих.
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