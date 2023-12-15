В Клину открылась выставка музыкальной интерпретации сказочных сюжетов

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для посетителей в рамках экспозиции буду представлены эскизы костюмов, афиши и информационные материалы о первых постановках шедевров композитора, а также более поздние эскизы декораций и костюмы, которые принадлежат знаменитым исполнителям.
Стоит отметить, что во время новогодних праздников в музее будет проходить детская игровая программа «Сказки играют в прятки», которая свяжет выставочное пространство и экспозицию мемориального дома П.И. Чайковского.
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