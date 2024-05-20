Более 30 тыс открыток отправлено с помощью «Литературной почты» в Петербурге

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На Международном книжном салоне в Санкт-Петербурге через «Литературную почту» уже отправлено более 30 тыс. открыток.
Отмечается, что такой показатель почти вдвое превышает прошлогодний.
Напомним, «Литературная почта» является проектом издания «Петербургский дневник» и «Почты России».
Ранее сообщалось, что сезон «Поющих мостов» будет открыт в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади.
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«Литературная почта» стала доброй традицией нашего салона. Интерес к ней растет год от года. Переписка в мессенджерах и по электронной почте давно вошла в нашу жизнь, но всегда приятно получить письмо или открытку, написанную рукой человека», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Напомним, «Литературная почта» является проектом издания «Петербургский дневник» и «Почты России».
Ранее сообщалось, что сезон «Поющих мостов» будет открыт в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади.
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Мелисса Тимофеева