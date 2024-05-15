В Петербурге начнётся сезон «Поющих мостов»

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В Санкт-Петербурге стартует сезон «Поющих мостов» в ночь на 18 мая.
Отмечается, что можно будет услышать произведения известных композиторов, в том числе увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин».
По традиции сезон будет открыт в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади.
Ранее сообщалось, что второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в городе Пушкино.
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По традиции сезон будет открыт в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади.
«Во время лазерного шоу зрители увидят образы, связанные с Годом семьи в России, 135-летием Анны Ахматовой, 130-летием сатирика Михаила Зощенко и писателя Виталия Бианки, 225-летием Александра Пушкина, 220-летием Михаила Глинки и 125-летием Владимира Набокова», – добавил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
Ранее сообщалось, что второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в городе Пушкино.
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Мелисса Тимофеева