В Пушкине пройдёт концерт фестиваля «Город танцует в парках»

Фото: пресс-служба Минкультуры МО
Второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в городе Пушкино. Лучшие команды городского округа будут бороться за звание финалистов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Шоу пройдёт 25 мая в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино, оно начнётся в 11:00. Вход свободный.«После выступлений зрителей ждёт концертная программа танцоров-участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, а также мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России. Жюри возглавит заслуженный артист страны, хореограф Егор Дружинин. В состав войдут хореограф, танцовщик и театральный режиссёр Александр Могилёв, хореограф и худрук коллектива Island-Dance Вова Гудым, хореограф и танцовщик Виталий Уливанов», – рассказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.
Подробную информацию можно найти на сайте и в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
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