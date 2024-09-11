В субботу в Электрогорске состоится праздник «Живописный парк»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский
В городском парке Электрогорска 14 сентября пройдёт интересное мероприятия «Живописный парк», сообщает пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский.
Дайана Хусинова
Фото: пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
«Концерт начнётся в семь часов вечера у фонтана «Девочка-грибница» на Советской площади. Для зрителей выступят группа Was hot и певец Валерий Алешков. Вход свободный, возрастные ограничения — 6 », — говорится в сообщении.В администрации добавили, что среди зрителей концерта планируется провести розыгрыш ценных призов.
Фото: iStock/SergeyKlopotov
«В этом году творческий конкурс посвящён 90-летию первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Темами выступлений станут военное братство, мужество и подвиг», — говорится в сообщении.Конкурс проводится в шести номинациях: лучшая авторская песня, лучшая литературно-музыкальная композиция, лучший хореографический номер, а также лучшее исполнение профессиональных авторов, лучший вокальный коллектив и лучший вокально-инструментальный коллектив.
Фото: Министерство образования Московской области
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фото: istockphoto / phuttaphat tipsana
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Уже второй год на территории Московской области проходит фестиваль, который собирает лучших танцоров со всего региона. В этом году у вас будет возможность не только оценить выступления творческих коллективов, но и стать частью доброго дела. В Городском парке Ивантеевки будет работать пункт приёма помощи», – отметили в министерстве.Организатором акции выступает местное отделение движения «Волонтёры Подмосковья». Поучаствовать в акции можно будет на Центральной аллее парка с 14 до 19 часов.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
«Сохраняя наследие прошлого и привлекая внимание к нему людей пытливого ума, мы способствуем тому, чтобы живая нить нашей культуры и истории не прерывалась. Чтобы вновь и вновь на нашей земле рождались новые открытия», — сказала Алёна Сокольская.Конференция началась 9 сентября и завершится сегодня, 10 сентября. На конференции обсуждаются пути развития музеев-заповедников, их влияние на культурный ландшафт территории, формирование музейных коллекций усадебных комплексов и ряд других тем.