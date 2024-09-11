В Клину 20 сентября проведут концерт под открытым небом

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Бесплатный концерт проведут музыканты на Советской площади в Клину в пятницу, 20 сентября, мероприятие организует телеканал «Поиск» при поддержке Союза журналистов Подмосковья и Централизованной клубной системы округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Концерт начнётся в семь часов вечера у фонтана «Девочка-грибница» на Советской площади. Для зрителей выступят группа Was hot и певец Валерий Алешков. Вход свободный, возрастные ограничения — 6+», — говорится в сообщении.В администрации добавили, что среди зрителей концерта планируется провести розыгрыш ценных призов.
Организаторы концерта также сообщили, что в будущем году запланировано пять подобных мероприятий, они уже получили народное название «Клинский вайб».
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