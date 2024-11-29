Более 500 кошек соберутся на площадке выставки Winter Cat Show в Москве

Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show
В выставочном центре «Крокус Экспо» 30 ноября и 1 декабря пройдёт Международная мультисистемная выставка кошек Winter Cat Show. Выставка соберёт на одной площадке более 500 породистых животных из ведущих питомников России, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
На выставке будут представлены более 40 разновидностей пород кошек со всего мира, включая популярные и редкие породы, такие как ликой и чаузи.
Российским экспертам предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший котёнок», «Лучшая кошка», «Лучший кот» и других. Winter Cat Show будет интересна как профессиональным заводчикам, так и всем любителям домашних животных.
В течение двух дней посетители смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах на стендах партнёров. Для юных гостей будет работать анимация с аквагримом.
Эксперты расскажут об особенностях разных пород и помогут определиться с выбором – чей характер, вид и нрав подходят будущему владельцу больше всего. На Winter Cat Show желающие смогут обрести друга и быть уверенными в своем решении. Все представленные на выставке породы котят подтверждены родословной.
Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show
Кроме того, в рамках мероприятия совместно с фондом помощи бездомным животным «Котодетки» состоится благотворительная выставка-пристройство. В ней будут участвовать 30 кошек из приютов. На выставку можно принести подарки для подопечных приютов: корма, пелёнки, лежанки, переноски, игрушки, когтеточки и наполнитель.
Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show
Winter Cat Show будет работать 30 ноября и 1 декабря, с 9 до 19 часов по адресу: МВЦ «Крокус Экспо», Москва, павильон 2, зал 9.
Вход свободный, регистрация по ссылке.
Программу выставки можно найти на сайте.
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Российским экспертам предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший котёнок», «Лучшая кошка», «Лучший кот» и других. Winter Cat Show будет интересна как профессиональным заводчикам, так и всем любителям домашних животных.
«На площадке Winter Cat Show по традиции встретятся фелинологи, клубы и заводчики, специалисты по грумингу и питанию. Эксперты смогут обменяться опытом и продемонстрировать свои достижения. Выставка открыта для свободного посещения всех любителей кошек, и это ценно с точки зрения популяризации ответственного подхода к содержанию питомцев. Информация по уходу и консультации по породе дадут ведущие специалисты», – сказал директор выставки Winter Cat Show Сергей Гришин.Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show
В течение двух дней посетители смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах на стендах партнёров. Для юных гостей будет работать анимация с аквагримом.
Эксперты расскажут об особенностях разных пород и помогут определиться с выбором – чей характер, вид и нрав подходят будущему владельцу больше всего. На Winter Cat Show желающие смогут обрести друга и быть уверенными в своем решении. Все представленные на выставке породы котят подтверждены родословной.
Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show
Кроме того, в рамках мероприятия совместно с фондом помощи бездомным животным «Котодетки» состоится благотворительная выставка-пристройство. В ней будут участвовать 30 кошек из приютов. На выставку можно принести подарки для подопечных приютов: корма, пелёнки, лежанки, переноски, игрушки, когтеточки и наполнитель.
«С каждым годом всё больше людей обращает внимание на бездомных животных при выборе питомцев. Эта тенденция очень радует. Выставка будет полезна для тех, кто планирует подарить новый дом бездомным животным и для тех, кто пока не решился, но хочет помочь. Мы расскажем, как стать волонтёром и взять шефство над понравившимся обитателем приюта», – отметила директор и основатель фонда помощи бездомным животным «Котодетки» Анна Белоусова.
Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show
Winter Cat Show будет работать 30 ноября и 1 декабря, с 9 до 19 часов по адресу: МВЦ «Крокус Экспо», Москва, павильон 2, зал 9.
Вход свободный, регистрация по ссылке.
Программу выставки можно найти на сайте.
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Лора Луганская