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Более 500 кошек соберутся на площадке выставки Winter Cat Show в Москве

Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show

Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show

В выставочном центре «Крокус Экспо» 30 ноября и 1 декабря пройдёт Международная мультисистемная выставка кошек Winter Cat Show. Выставка соберёт на одной площадке более 500 породистых животных из ведущих питомников России, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
На выставке будут представлены более 40 разновидностей пород кошек со всего мира, включая популярные и редкие породы, такие как ликой и чаузи.
Российским экспертам предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший котёнок», «Лучшая кошка», «Лучший кот» и других. Winter Cat Show будет интересна как профессиональным заводчикам, так и всем любителям домашних животных.


«На площадке Winter Cat Show по традиции встретятся фелинологи, клубы и заводчики, специалисты по грумингу и питанию. Эксперты смогут обменяться опытом и продемонстрировать свои достижения. Выставка открыта для свободного посещения всех любителей кошек, и это ценно с точки зрения популяризации ответственного подхода к содержанию питомцев. Информация по уходу и консультации по породе дадут ведущие специалисты», – сказал директор выставки Winter Cat Show Сергей Гришин.
Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show

В течение двух дней посетители смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах на стендах партнёров. Для юных гостей будет работать анимация с аквагримом.

Эксперты расскажут об особенностях разных пород и помогут определиться с выбором – чей характер, вид и нрав подходят будущему владельцу больше всего. На Winter Cat Show желающие смогут обрести друга и быть уверенными в своем решении. Все представленные на выставке породы котят подтверждены родословной.

Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show

Кроме того, в рамках мероприятия совместно с фондом помощи бездомным животным «Котодетки» состоится благотворительная выставка-пристройство. В ней будут участвовать 30 кошек из приютов. На выставку можно принести подарки для подопечных приютов: корма, пелёнки, лежанки, переноски, игрушки, когтеточки и наполнитель.
«С каждым годом всё больше людей обращает внимание на бездомных животных при выборе питомцев. Эта тенденция очень радует. Выставка будет полезна для тех, кто планирует подарить новый дом бездомным животным и для тех, кто пока не решился, но хочет помочь. Мы расскажем, как стать волонтёром и взять шефство над понравившимся обитателем приюта», – отметила директор и основатель фонда помощи бездомным животным «Котодетки» Анна Белоусова.

Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show

Winter Cat Show будет работать 30 ноября и 1 декабря, с 9 до 19 часов по адресу: МВЦ «Крокус Экспо», Москва, павильон 2, зал 9.

Вход свободный, регистрация по ссылке.

Программу выставки можно найти на сайте.

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Кинокритик Шнейдеров раскрыл, как пиратство помогает российским кинотеатрам
Кинокритик Шнейдеров заявил о пользе пиратства для российских кинотеатров
29 ноября 2024, 18:44

Фото: iStock/LeMusique

Режиссёр и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что пиратство, которое представляет собой воровство, лишая кинотеатры и стриминговые сервисы огромных денег, сейчас приносит пользу отечественным киносетям, помогая им оставаться на плаву.
Кроме этого, благодаря пиратству россияне могут смотреть контент западного производства, добавил специалист.

«Самый главный удар пиратство наносит по западному кинематографу. Но именно благодаря пиратам россияне, будучи отлучёнными от мирового кинематографа, сегодня могут смотреть последние новинки. Большинство киносетей для того, чтобы выжить, показывают десятиминутные короткометражки в прицеп к пиратскому фильму. С одной стороны, пиратство даёт людям возможность посмотреть кино, которого они лишены, а кинотеатрам не сдохнуть, с другой стороны, оно лишает кинотеатры гигантских денег», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.

Ранее российский теле- и кинопродюсер, генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о съемках фильма «В списках не значился» и поделился, чем вдохновился при его создании.

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#культура
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Новогоднюю ель в Волоколамске украсили шарами ручной работы
29 ноября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Украшение городской новогодней ели завершают в Волоколамске, среди игрушек есть уникальные — это пятнадцать шаров, которые вручную расписали местные умельцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На шарах изображены достопримечательности Волоколамского края: расположенный здесь Центр воспроизводства редких видов животных, Волоколамский кремль и пр. Кроме того. На шарах изображены волшебные звери и новогодние пожелания от мастеров», — говорится в сообщении.
В создании уникальных новогодних игрушек приняли участие сотрудники и воспитанники домов культуры Волоколамского округа, а также местной Детской школы искусств, библиотек и центра «Молодёжное содружество».

Ранее сообщалось, что «Движение Первых» провело в каширской школе №2 литературный квартирник.

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#ёлка
#праздник
#украшения
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В школе Каширы провели литературный квартирник
28 ноября 2024, 21:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» провело в каширской школе с углублённым изучением отдельных предметов №2 литературный квартирник. Участниками стали 10-классники, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Для создания атмосферы квартирника была организована тематическая фотозона, актовый зал украсили плакатами и портретами писателей.
«Квартирник разделили на три блока. В литературном кафе участники выбирали блюдо, выполняли литературное задание и получали денежные единицы. В ходе литературно-музыкального батла они соотносили музыкальные композиции на стихи известных поэтов с их современными исполнителями. Театральный блок предусматривал чтение стихов с передачей эмоции жестами», – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что мероприятие прошло в тёплой, уютной и дружеской обстановке. Каждый участник получил на память тематический значок.

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#подмосковье
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#культура
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#школа
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Новички в финале пятого сезона Молодежного проекта «Театральный поединок»
28 ноября 2024, 18:30

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Финал пятого сезона Молодежного проекта «Театральный поединок» состоится на Большой сцене Московского Губернского театра 30 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В проекте участвуют 32 театральных коллектива из 26 городов Подмосковья. На протяжении года юные актеры принимали участие в образовательной, конкурсной и партнерских программах проекта.
В финале встретятся три команды:
  • ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» (г. Орехово-Зуево);
  • Детская театральная школа «Семь Я» (г.о. Долгопрудный);
  • Театральная студия «ArtRise» (г. Ликино-Дулево).
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Автор и руководитель Московского областного проекта «Театральный поединок» Максим Драченин в беседе с «Радио 1» заявил, что осенний этап конкурса больше превзошел все ожидания.

«В осенний этап конкурсной программы прошло 16 коллективов. Конечно, это была очень жаркая битва, в которой просто каждый был достоин пройти в финал. Поэтому здесь пришлось с нашим арбитрам очень сосредоточиться. Буквально на доле баллов выходили вперед. Теперь мы ждем финальную игру и поддержки болельщиков», — сказал он.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также собеседник рассказал о прошедших в финал командах.

«Две команды не первый год участвуют. И они удивили своей работой и развитием. Еще в этом году в финал прошла команда, которая впервые в этом году принимает участие — это «Зимний театр» из Орехово-Зуево. Здесь все были тоже удивлены. Обычно, когда новая команда приходит в новом сезоне играть, то им тяжело бодаться со старичками. И здесь нет такого, что кто-то талантливее — нет, тут вопрос в том, кто и как работает над собой, как замотивирован побеждать и развиваться», — поделился руководитель проекта.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По его словам, новички превзошли старичков мотивацией, уверенностью в себе и желанием победить.

«Если мы говорим про, например, импровизацию, то самое главное — уверенность. Потому что, как я всегда говорю, в импровизации нет слова «ошибка». Там нельзя сделать что-то не так. Эта смелость и азарт, я думаю, некие секретные лайфхаки. Это и в жизни важно применять», — добавил Максим Драченин.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По результатам заключительной игры команды-финалисты распределятся по местам на пьедестале почета. Оценивать встречу будет авторитетное жюри в составе деятелей российского театрального искусства
В завершении вечера состоятся гала-концерт, церемония закрытия и награждение участников, финалистов и победителей проекта.

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#игры
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Студентка Раменского колледжа вышла в финал конкурса стилистов «Звезда ESTEL»
28 ноября 2024, 17:17

Фото: istockphoto.com/lokisurina

Мария Терехина, обучающаяся на втором курсе Раменского колледжа по специальности «Технология индустрии красоты», прошла в финал всероссийского конкурса стилистов «Звезда ESTEL 2024», сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Конкурсной задачей Марии было создать образ для обложки модного журнала или подиума. Благодаря поддержке технологов Академии «Эстель» Мария представила образ, включивший в себя стрижку и окрашивание волос, макияж, костюм, аксессуары, а также другие детали стиля для современного юноши», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Теперь Мария Терёхина отправится в Санкт-Петербург, где в январе будут проходить финальные конкурсные испытания.

Наставниками Марии Терёхиной являются Татьяна Киркина и Валентина Вологина.

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#стилист
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В музее Каширы проведут интерактивную лекцию «Шоколадные тайны»
28 ноября 2024, 16:56

Фото: istockphoto.com/NATALIA MARNA

Интерактивная лекция для детей «Шоколадные тайны», посвященная Дню шоколада, состоится в Каширском краеведческом музее в пятницу, 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята побывают в сказочной стране под названием Шоколандия. Узнают много интересного о шоколаде и ответят на вопросы «шоколадной викторины». Кроме того, для слушателей лекции подготовили «шоколадные загадки» и даже настоящую шоколадную музыку», — говорится в сообщении.
Лекция начнётся в 13:00, возрастное ограничение — 6 . Подробная информация об условиях посещения лекции размещена на сайте музея. Адрес: город Кашира, улица Советская, дом №46.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Всемирный день шоколада отмечается 29 ноября. Кроме того, праздник шоколада отмечается 7 июля, 11 июля и 13 сентября.

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#музей
#лекция
#шоколад
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Подмосковье стало лауреатом конкурса «Самый читающий регион»
28 ноября 2024, 10:02

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Московская область вошла в число лауреатов X Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», высокой оценки удостоился профориентационный проект «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королёва», объединивший предприятия Роскосмоса с библиотеками и образовательными учреждениями Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«Успешные библиотечные проекты свидетельствуют о том, что сегодня библиотеки в целом активно включены в формирование культурного ландшафта региона. Всего в Московской области 921 библиотека, где проходят свыше 250 тысяч мероприятий в год, а также 12 литературных усадеб, которые проводят мероприятия по популяризации чтения и книги», — сказал глава областного министерства Василий Кузнецов.
Подмосковный проект-победитель «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королёва» нацелен на популяризацию инженерных профессий и науки через фантастическую литературу. В основу проекта лёг пример Сергея Королёва, который любил научную фантастику и воспринимал описанные там технологии не как мечты, а как конструкторские задачи.

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Финалист Национальной премии из Одинцова создал музыкальную платформу
27 ноября 2024, 17:12

Александр Дроздов (фото: пресс-служба премии «Россия — страна возможностей»

Александр Дроздов из Одинцова работал начальником смены в аэропорту Внуково и параллельно занимался организацией и продюсированием музыкальных проектов. Победа в конкурсе на национальную премию «Россия — страна возможностей» позволила ему полностью переключиться на музыкальную сферу, сообщает пресс-служба премии.
«Александр создал платформу для музыкантов, где любой исполнитель может прислать свою песню и её оценят. Эту идею он подал на грант на Тавриде — и получил миллион рублей, что позволило ему масштабировать проект», — говорится в сообщении.
Сейчас на музыкальной платформе Александра реализуются различные проекты, в числе которых «ПРО БАТТЛ», «Лучшая песня месяца», «ПРО ПЕСНИ», а также экспресс-турниры. Александр также сумел организовать «17 независимый баттл». Это крупнейший музыкальный конкурс в онлайн-формате, участие в котором приняли многие звёзды индустрии.

Александр Дроздов помогает продвижению молодых артистов, многие исполнители благодаря ему смогли раскрыть свой талант и получить признание аудитории.

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В Кашире состоится фестиваль-конкурс патриотической песни
27 ноября 2024, 14:43

Фото: istockphoto.com/Sonate

Окружной фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Споёмте, друзья!» состоится в субботу, 30 ноября, в Доме культуры имени Ленина в Кашире, мероприятие посвящено 83-й годовщине битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участники фестиваля-конкурса будут выступать в четырёх возрастных группах: 12-17 лет, 18-35 лет, 36-54 лет, 55 лет и старше. Конкурс проводится в двух номинациях — малые ансамбли (дуэты, трио и квартеты) и солисты-вокалисты», — говорится в сообщении.
Перед началом конкурной программы гостям фестиваля продемонстрируют документальный фильм «Клинок генерала Белова» режиссёров Сергея Русакова и Владимира Чеботарёва.

Конкурс начнётся в полдень. Вход свободный, возрастное ограничение — 12 .

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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