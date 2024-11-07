Россиянам раскрыли психологическую пользу домашних питомцев для человека

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Психолог Дарья Яушева заявила, что домашние животные могут помочь человеку справляться с одиночеством и стрессом.
По её словам, иногда люди, которые не находят поддержки и понимания среди других, могут почувствовать это от своих питомцев.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов заявлял, что снизить стресс и помочь расслабиться могут помочь онлайн-трансляции животных из зоопарка.
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«Люди с тревожной привязанностью могут предпочитать более независимых питомцев, таких как кошки, чтобы избежать страха потерять близость, или собак, потому что видят преданность и постоянный отклик. В то же время люди с избегающей привязанностью часто выбирают животных, не требующих тесного эмоционального контакта, например рыб или рептилий», — добавила в беседе с NEWS.ru Яушева.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов заявлял, что снизить стресс и помочь расслабиться могут помочь онлайн-трансляции животных из зоопарка.
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Мелисса Тимофеева