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Ветеринар Шеляков: Кошка может цапнуть гостя из-за улыбки

Фото: iStock/marieclaudelemay

Фото: iStock/marieclaudelemay

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что домашняя кошка может напасть на гостя и цапнуть его из-за его улыбки, поскольку может воспринять её за оскал и угрозу для себя.


«Кошки любопытные. Когда приходят гости, они выходят поздороваться в большинстве случаев. Гость наклоняется ее погладить, потискать, улыбаясь при этом, а она его цапнула. Здесь произошло сразу несколько угрожающих движений со стороны человека. Мы улыбнулись. Кошка воспринимает улыбку не как проявление доброжелательности, а как хищный оскал. Мы показываем ей зубы, а значит, угрожаем», — объяснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Ранее зоопсихолог Ангелина Сиротина, отвечая на вопрос о правильном кормлении кошек, рассказала в беседе с «Радио 1» о том, что кошачий рацион составляется исходя из индивидуальных особенностей питомца.

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#кошка
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В посёлке Хорлово из-за аварии перекрыли холодную воду в 36 домах
06 ноября 2024, 13:56

Фото: iStock/Rafa Jodar

Подача холодной воды временно прекращена в 36 многоквартирных домах в рабочем посёлке Хорлово городского округа Воскресенск, восстановить водоснабжение должны сегодня к трём часам дня, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в среду, 6 ноября.
«Подача холодной воды прекращена с 10 утра 6 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на объекте, расположенном по адресу: посёлок Хорлово, улица Школьная, дом №2Б», — отмечается в сообщении.
Ремонт проводят сотрудники муниципального предприятия «Белоозёрское ЖКХ», деятельность которого курирует МинЖКХ Подмосковья.

Ранее сообщалось, что специалисты подмосковной аварийной службы проконтролировали работу двух котельных и температуру в жилых домах микрорайона Лопатинский городского округа Воскресенск.

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Житель Клина передал внедорожник в зону СВО
06 ноября 2024, 13:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Внедорожник УАЗ-469 передал бойцам специальной военной операции житель Клина Александр Сидей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Передать внедорожный грузовой автомобиль на фронт мне кажется единственным верным решением. Я связался с Клинским благочинием, так как знал, что священнослужители уже не раз отправляли машины «за ленточку», — рассказал Александр Сидей.
Он добавил, что сейчас автомобиль находится в Рузе на ремонте: перед отправкой на СВО внедорожнику проведут осмотр ходовой части, заменят бензонасос и масляный насос, а также покрасят кузов.

Александр Сидей передаёт вместе с машиной несколько важных запасных частей, в частности, два двигателя, передний мост, карбюраторы и масляные фильтры.

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#автомобиль
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Жителя Бурятии осудили на 8 лет за попытку присоединиться к ВСУ
06 ноября 2024, 12:43

Фото: iStock/ Yingko

Суд в Бурятии приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина, сфотографировавшего и отправившего кадры вышки сотовой связи кураторам объединения «Легион «Свобода России»»*.
Второй Восточный окружной военный суд обвинил Дмитрия Зимина в приготовлениях к государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации ч. 1 ст. 30). Пресс-служба суда оповещает, что мужчина разделял идеологию запрещённой организации и готовился вступить в неё.

«Гражданин вступил в переписку с представителем этой организации. По заданию фотографировал вышки сотовой связи в поселке Селенгинск, отправлял куратором снимки и координаты объектов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потом мужчина оформил заграничный паспорт, купил экипировку, лекарства, несколько ножей и билет на поезд до Москвы. Он хотел попасть в Брянскую область, пересечь границу с Украиной, а через некоторое время участвовать в спецоперации против ВС РФ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Зимина, когда тот готовился к отъезду. Первые два года своего восьмилетнего срока гражданин проведёт в тюрьме, а остальные шесть будет отбывать в колонии строгого режима.

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*признано решением Верховного суда РФ террористической организацией
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#госизмена
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На шести дорогах Подмосковья отремонтировали автобусные остановки
06 ноября 2024, 12:41

Фото: iStock/ Yingko

Повреждённые остановочные павильоны, расположенные на шести региональных дорогах Московской области, привели в порядок специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, ремонт автобусных остановок провели в микрорайоне Силикат в городе Котельники, на Дзержинском шоссе в городе Дзержинский, на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне и на улице Победы в Клину», — говорится в сообщении.
Кроме того, остановочные павильоны отремонтировали на Расторгуевском шоссе в рабочем посёлке Лопатино Ленинского округа и на улице Дорожная в посёлке совхоза «Останкино» Дмитровского округа.

В министерстве отметили, что дорожную сеть Московской области обследуют каждую неделю, все неисправности фиксируют и исправляют.

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#московская область
#подмосковье
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Мошенники украли у советника генерального директора МАК «Вымпел» более 62 миллионов рублей
06 ноября 2024, 12:31

Фото: istockphoto / artoleshko

Советник генерального директора одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса стал жертвой мошенничества на сумму 62 миллиона рублей. В преступлении подозреваются две девушки 18 и 19 лет. Они уже задержаны, сообщает телеграмм-канал Baza.
76-летний Александр Рахманов занимает должность советника генерального директора МАК «Вымпел» — это предприятия российской оборонной промышленности, специализирующегося на ракетно-космической обороне. 10 октября 2024 года ему поступил звонок от фальшивых сотрудников ФСБ, которые сообщили, что кто-то переводит с его счетов деньги на нужды ВСУ.

Рахманов в обман поверил и испугался. Мошенники смогли убедить его снять все средства со своих счетов и передавать их курьерам для «безопасные счета».

До конца октября Рахманов снимал деньги и передавал их курьерам в разных районах Москвы. После этого мошенники переключились на монеты: Рахманов сначала отдал им имеющиеся у него монеты на сумму более пяти миллионов рублей, а затем приобрёл новые на почти десять миллионов рублей.

Спустя несколько недель мужчина понял, что стал жертвой обмана. В итоге Рахманов передал преступникам 61 731 849 рублей.

2 ноября в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранители задержали двух подозреваемых — Веронику и Ксению из Новосибирской области. Девушки признали свою вину.

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#деньги
#мошенники
#уголовное фсб
#мошенничество
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В Коломне приступили к капитальному ремонту школы №14
06 ноября 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания школы №14 начался в Коломне, завершить работы планируется до начала будущего учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик уже вышел на объект, в настоящее время из здания выносят мебель и ведут демонтажные работы», — отмечается в сообщении.
Общая площадь школы, расположенной по адресу: улица Шилова, дом №5, составляет свыше трёх тысяч квадратных метров. В ходе капитального ремонта в здании обновят фасад, кровлю, входную группу, внутренние помещения, инженерные коммуникации, заменят всю сантехнику, двери, окна и мебель, модернизируют пищеблок и благоустроят пришкольную территорию.

Все работы должны быть завершены в августе 2025 года.

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#коломна
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#министерство строительного комплекса мо
#капремонт
#капитальный ремонт
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Свыше 5 тыс. родителей проконтролировали школьное питание в Подмосковье
06 ноября 2024, 12:09

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 5 тыс. родителей с начала учебного года проверили качество питания в подмосковных школах. Как сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, они присоединились к проекту «Родительский контроль».
Проект, стартовавший в 2020 году, охватывает 899 школ региона. Его цель - обеспечить прозрачность школьной жизни и активное участие в ней родителей.
«Свыше 5 тыс. родителей приняли участие в дегустации школьных блюд, проверив, чем питаются их дети. В начале ноября мы опросили учащихся и выяснили, что питание устраивает 97% школьников. Совместными усилиями работаем над повышением комфортной образовательной среды для наших детей», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Проект «Родительский контроль» позволяет родителям раз в три месяца записаться на дегустацию школьных обедов онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением «Моя школа», выбрав во вкладке «Дегустация» школу, удобные дату и время посещения.

Для удобства родителей создан чек-лист, с помощью которого можно оценить качество питания и состояние пищеблока. Также в школах размещены плакаты с QR-кодом, который ведёт на портал «Добродел». Там можно оставить отзыв о питании. Это могут делать не только взрослые, но и школьники.

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#школы
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В посёлке под Клином снесли полуразрушенный деревенский клуб
06 ноября 2024, 12:00

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное здание деревенского клуба снесли в посёлке Раздолье городского округа Клин, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичное здание было построено в 1977 году, общая площадь деревенского клуба составляла немногим более 22 квадратных метров. Долгое время здание не эксплуатировалось и начало разрушаться. Объект признали аварийным, а в 2019 году, после смены правообладателя, внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Здание клуба было снесено в третьем квартале текущего года силами муниципальной администрации. В настоящее время участок полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора.

Всего на территории округа Клин было выявлено 253 аварийных здания, самостроя и недостроя. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 182 объекта. Работа в этом направлении продолжается.

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#мособлархитектура
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В посёлке Некрасовский построили дом для переселенцев из аварийного жилья
06 ноября 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство девятиэтажного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилого фонда завершилось в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский Дмитровского округа, в настоящее время поданы документы на ввод новостройки в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Квартиры в новом доме получат 222 семьи. Это 574 человека, которые сейчас живут в признанных аварийными домах №№1, 2, 5 и 12 по улице Свобода и домах №№1-17 и 20-23 в микрорайоне Трудовая. Общая площадь расселяемого аварийного жилья составит свыше 13 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новостройка сдаётся с полной отделкой всех квартир.

Переселение людей из аварийных домов проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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