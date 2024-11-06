Ветеринар Шеляков: Кошка может цапнуть гостя из-за улыбки

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что домашняя кошка может напасть на гостя и цапнуть его из-за его улыбки, поскольку может воспринять её за оскал и угрозу для себя.
«Кошки любопытные. Когда приходят гости, они выходят поздороваться в большинстве случаев. Гость наклоняется ее погладить, потискать, улыбаясь при этом, а она его цапнула. Здесь произошло сразу несколько угрожающих движений со стороны человека. Мы улыбнулись. Кошка воспринимает улыбку не как проявление доброжелательности, а как хищный оскал. Мы показываем ей зубы, а значит, угрожаем», — объяснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.
Ранее зоопсихолог Ангелина Сиротина, отвечая на вопрос о правильном кормлении кошек, рассказала в беседе с «Радио 1» о том, что кошачий рацион составляется исходя из индивидуальных особенностей питомца.
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Мелисса Тимофеева