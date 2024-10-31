В Мособлпожспасе просят проверять машины на наличие греющихся под капотом кошек

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
С наступлением холодов многие кошки ищут тёплые места для отдыха и сна, и некоторые могут залезть в моторный отсек автомобиля. Это несёт риск травм и ожогов, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Двигатель во время работы нагревается до высоких температур. И если котик решит устроиться на капоте или в моторном отсеке, он может получить ожоги или травмы. Не исключено и повреждение электропроводки. Играя, кошки могут случайно повредить провода или датчики», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что в редких случаях забравшееся под капот животное может стать причиной возгорания, если заиграется с автомобильными запчастями.
Чтобы предотвратить неприятные ситуации, спасатели советуют не оставлять автомобиль с работающим двигателем без присмотра; проверять пространство под капотом перед каждой поездкой; установить защитные приспособления, которые не позволят животным проникнуть в моторный отсек.
«Если вы увидели котика под капотом чужого автомобиля, нужно оставить записку с предупреждением для водителя или дождаться его. Если вы заметили кошку под капотом собственной машины, постарайтесь аккуратно извлечь её и отнести в безопасное место. Не пытайтесь вытащить животное силой – это может напугать и травмировать его», – подчеркнули в Мособлпожспасе.Там напомнили, что при необходимости обратиться за помощью спасателей можно по номеру #112.
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