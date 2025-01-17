В Красногорском филиале Музея Победы проведут цикл уроков о блокаде Ленинграда

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Цикл исторических уроков в рамках интерактивной программы «Ленинград. 900 дней подвига» и образовательного лектория «Непокоренный Ленинград проведут в Красногорском филиале Музея Победы с 20 по 27 января, принять в них участие смогут не только студенты и школьники, но и все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участники программы узнают, какой подвиг совершили не только бойцы Советской армии, но и жители города, включая людей самых мирных профессий.
Образовательный цикл приурочен к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Для участия в нём потребуется предварительная запись. Она открыта по телефонам: +7 (498) 715-83-08, +7 (498) 715-83-06 и +7 (498) 715-83-20. Возрастное ограничение — 6+.
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«Учёные, артисты, учителя, врачи, музыканты, сотрудники зоопарков, пекари, шофёры и другие жители блокадного города сплотились и смогли противостоять врагу. Благодаря этому удалось не только отстоять город, но и обеспечить работу военных заводов, учреждений науки и образования, спасти культурные ценности», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.
Образовательный цикл приурочен к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Для участия в нём потребуется предварительная запись. Она открыта по телефонам: +7 (498) 715-83-08, +7 (498) 715-83-06 и +7 (498) 715-83-20. Возрастное ограничение — 6+.
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Лев Каштанов