Музей-заповедник Чехова «Мелихово» получил президентский грант на новый проект

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в рамках Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» в этом году стартует образовательный проект «Мелиховская школа молодых театральных критиков». Проект стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Цель проекта – сформировать новое поколение театральных критиков, открыть новые имена, повысить профессиональные компетенции начинающих специалистов. Молодых критиков, проходящих обучение в школе, будут привлекать к ведению экспертного обсуждения спектаклей, написанию профессиональных театральных рецензий.
Все подробности можно узнать на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
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«Создание проекта позволит молодым театральным критикам и студентам выпускных курсов профильных вузов, а также молодым театральным журналистам расширить и углубить знания и компетенции с помощью теоретических и практических занятий, встреч и обсуждений с ведущими театроведами и театральными критиками», – рассказали в министерстве.
Все подробности можно узнать на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
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Лора Луганская