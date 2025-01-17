Распределительные шкафы в Зарайске стали уникальными арт-объектами

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск
В Зарайске превратили в уникальные арт-объекты распределительные шкафы, которые обычно остаются незамеченными в городской инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск
«По инициативе местного предпринимателя и неравнодушного жителя Сергея Фёдорова серые металлические ящики теперь рассказывают историю родного края. На новых арт-объектых изображены старинный православный храм Богоявления Господня, построенный в 1761-1780 годах на средства прихожан и благотворителей, а также Богоявленская башня Зарайского кремля», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск
Кроме того, на шкафу можно увидеть работы выдающегося художника-графика, мастера живописи и станковой гравюры Фёдора Константинова. Его творчество рассказывает о важных исторических моментах, связанных с городом.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск
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