Распределительные шкафы в Зарайске стали уникальными арт-объектами

Цикл исторических уроков в рамках интерактивной программы «Ленинград. 900 дней подвига» и образовательного лектория «Непокоренный Ленинград проведут в Красногорском филиале Музея Победы с 20 по 27 января, принять в них участие смогут не только студенты и школьники, но и все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.